Taglio del nastro per il parco della Costituzione

Riqualificato e inaugurato il Parco della Costituzione Europea a Ponte Ospedaletto di Longiano. La cerimonia di inaugurazione si è aperta con il saluto del sindaco Mauro Graziano, che ha espresso entusiasmo per questo progetto volto a migliorare la qualità della vita dei residenti e a promuovere l’educazione e il divertimento per i bambini e, a seguire, l’intervento del vicesindaco Sara Mosconi che ha tenuto a sottolineare che la progettazione del parco è stata eseguita con accurate valutazioni, tenendo conto delle esigenze dei più piccoli e, che ogni dettaglio, compreso la collocazione dei giochi, è stato attentamente considerato per garantire un ambiente sicuro e stimolante. Uno spazio creato pensando ai bambini, ai loro sorrisi, alla loro energia e alla loro voglia di stare insieme. La polizia municipale ha tenuto una lezione interattiva sui principi base della circolazione stradale al termine della quale i piccoli partecipanti hanno ricevuto un patentino speciale, realizzato con cura dai consiglieri di quartiere, come simbolo del loro impegno a rispettare le regole stradali. La giornata è proseguita con un laboratorio di pittura, organizzato dalla Stamperia Pascucci di Gambettola. Ha detto il sindaco Mauro Graziano: "I bambini hanno avuto l’opportunità di esprimere la loro creatività dipingendo tele che resteranno esposte come installazioni artistiche permanenti nel parco".