Taglio del nastro per la filiale rinnovata

Inaugurata ieri mattina la nuova filiale di RomagnaBanca a Savignano sul Rubicone, in via Emilia Ovest 75 nel quartiere Cesare, completamente rinnovata dopo una complessa ristrutturazione, che ha trasformato il layout originario, risalente a circa 25 anni fa. Il progetto, curato e realizzato dalla società Recu Studio Srl di Rimini, è nato dall’esigenza di una migliore gestione degli spazi. I lavori hanno comportato la chiusura al pubblico per circa tre mesi con il servizio garantito dalle altre filiali RomagnaBanca sul territorio savignanese. La filiale ospiterà stabilmente un organico di quattro persone.

Dice Corrado Monti presidente di RomagnaBanca: "Sappiamo adattarci ai tempi che cambiano e alle nuove esigenze, offrendo aree self e canali digitali a supporto della filiale, che rimane sempre il cuore del nostro progetto. Inoltre, RomagnaBanca pone grande attenzione alle persone, garantendo consulenza di qualità e riservatezza grazie a una nuova tipologia di casse con box separati, pensata per tutelare la privacy".

Ha concluso Nicola Dellapasqua sindaco di Savignano sul Rubicone: "Per me è sempre un piacere partecipare alle inaugurazioni di realtà economiche che contribuiscono alla crescita del nostro tessuto imprenditoriale e che diventano punti di riferimento per la comunità. Ancora di più quando si tratta di realtà che credono davvero nelle persone".

