Taglio del nastro per la nuova via Garibaldi

Questa mattina si terrà a San Piero l’inaugurazione dei lavori realizzati in Via Garibaldi. Il programma della cerimonia prevede, alle 11, l’esibizione della Banda "Santa Cecilia", alle 11,30, il saluto del sindaco Marco Baccini cui seguirà l’intervento di Igor Taruffi assessore regionale a Montagna e Aree Interne, e di Paolo Marcelli direttore dei lavori. Al termine brindisi offerto dai tre locali di via Garibaldi e a seguire dj set. L’amministrazione comunale ha avviato da alcuni mesi la sperimentazione con ZTL. Una questione molto dibattuta in questi ultimi mesi quella della pedonalizzazione sì (Comune)pedonalizzazione no (tra cui Confcommercio e Confesercenti), sulla quale l’onorevole Alice Buonguerrieri, consigliere comunale del gruppo di opposizione "Un Bene in Comune", ha trasmesso al sindaco Marco Baccini una interrogazione in cui, fra l’altro, chiede, "di conoscere quale sia il bilancio sugli effetti determinati dalla chiusura al traffico di via Garibaldi e sull’impatto che questa ha avuto, in particolare, sulla fruibilità della zona da parte anche degli avventori e turisti e sull’attività commerciale degli esercizi, quali ad esempio negozi e ristoranti, interessati dalla chiusura". Buonguerrieri chiede, altresì, di conoscere "quali siano le intenzioni dell’Amministrazione comunale in merito alla avanzata richiesta di ripensamento e riapertura di via Garibaldi al traffico veicolare".