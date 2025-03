Taglio del nastro per le ’Libere Residenze’

Sabato 29 marzo, alle 11, si terrà l’inaugurazione ufficiale dei 18 nuovi alloggi Erp, sigla che sta per Edilizia residenziale pubblica, che sono stati realizzati su un terreno confiscato alla criminalità organizzata nell’area dell’ex colonia Prealpi. ’Libere Residenze’ è il nome di questo nuovo importante edificio che ospiterà anche la sede di Cesenatico di ’Libera’, l’associazione formata da volontari che in tutta Italia si impegnano contro qualsiasi forma di mafia e si battono per la legalità. È significativo che ogni casa popolare ricavata all’interno della palazzina, avrà il nome di una persona vittima innocente di mafia, con le porte d’ingresso che ne ricordano la memoria. L’inaugurazione è il coronamento di un percorso condiviso che ha visto un grande lavoro da parte dell’Amministrazione, di Acer, della regione Emilia-Romagna e di Libera. All’inaugurazione saranno presenti l’assessore regionale alle politiche abitative Giovanni Paglia, tutte le autorità cittadine, i rappresentati di Libera e i cittadini che vorranno intervenire. I 18 nuovi alloggi sono 4 monolocali, 6 bilocali, 4 trilocali e 4 quadrilocali, di cui uno specifico pensato per famiglie da cinque persone con spazi per l’assistenza alla persona. Gli abitanti complessivi sono 52 e ogni alloggio è stato progettato per essere pienamente accessibile a utenti diversamente abili e deambulanti con carrozzina. L’intervento complessivo ha previsto inoltre la realizzazione di un parcheggio pubblico con annessa area a verde e interventi sulla mobilità dell’isolato con il resto del territorio. Con questa inaugurazione si chiude con un grande segnale di positività da parte delle istituzioni, una vicenda che negli anni Novanta aveva destato delle preoccupazioni sul territorio, quando le forze dell’ordine scoprirono da parte delle istituzioni, una vicenda che negli anni Novanta aveva destato delle preoccupazioni sul territorio, quando le forze dell’ordine scoprirono che la colonia era in mano a dei malavitosi. Nel 2001 l’immobile venne confiscato dal Tribunale di Roma ad una società fittizia, che custodiva alcuni beni della Banda della Magliana. La colonia passò poi dallo Stato alla regione Emilia Romagna e nel 2004 dalla regione al comune di Cesenatico, in base alla legge sui beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata, dietro il vincolo di destinarlo a finalità sociali di rilevo. Negli ultimi anni la superficie della Prealpi è stata utilizzata a parcheggio da alcuni albergatori di Villamarina e contestualmente è iniziato un percorso che fra tante peripezie, ostacoli e problemi di varia natura, si concluderà appunto sabato con l’inaugurazione dei 18 appartamenti da destinare a famiglie a basso reddito.

Giacomo Mascellani