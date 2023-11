"Taglio indiscriminato di alberi nella zona di via San Cristoforo"

Il Gruppo Consiliare “Cesena Siamo Noi“ in data 18112023 ha presentato una interrogazione all’Amministrazione comunale in merito ad un consistente e indiscriminato taglio di alberi sul perimetro d’angolo della lottizzazione denominata “Area Sacim”, in Via San Cristoforo angolo Via San Giuseppe, su cui si ritiene che l’amministrazione debba dare chiarimenti ed eventualmente intervenire.

Il taglio riguarda una serie di carpini, piantati da svariati anni, con una chioma che raggiungeva almeno 3-4 metri di altezza, che sono stati “capitozzati” alla base. Si tratta di almeno 26 alberi con funzione di verde di mitigazione a compensazione della lottizzazione urbanistica, che ora non esistono più.

CSN ritiene un fatto grave e rilevante il taglio di alberi, che avviene troppo spesso senza la dovuta informazione preventiva e senza talvolta aver cercato misure alternative.

Cesena Siamo Noi ha quindi interrogato il Sindaco e la Giunta per sapere le motivazioni che hanno portato all’abbattimento dei 26 alberi, se fosse a conoscenza dell’accaduto o se ne avesse autorizzato il taglio visto che in quell’area andrà prossimamente ad insediarsi un edificio artigianale.

Nell’interrogazione è stato anche chiesto se gli alberi fossero stati piantati in base alla convenzione per la realizzazione dell’area Sacim e se questi si trovassero in area pubblica o privata e per quale motivo il filare di alberi con funzione di mitigazione non fosse stato piantato di fronte al complesso Sacim.

"Qualunque albero piantato ha sempre un valore, ma un valore maggiore ce l’ha un albero non tagliato". Si aspettano le risposte dell’Amministrazione sul caso in questione e sui responsabili diretti, ma in generale riteniamo vi sia un modo poco corretto di gestire e tutelare l’ambiente. Serve una maggiore coerenza politica per evitare il più possibile il taglio di alberature esistenti anche in altre parti del territorio, ma soprattutto un regolamento del verde più volte chiesto da Cesena Siamo Noi.

Gruppo Consiliare Cesena Siamo Noi