Talento per le scarpe. Colpo di tacco di Judy: "Vi faccio camminare sui miei ’diamanti’"

Si è fatta notare al Micam di Milano, il salone internazionale più importante nel settore delle calzature, punto di riferimento per gli operatori di tutto il mondo. Già, perché, nell’edizione di settembre, in occasione della quale i brand hanno presentato le collezioni per la prossima primaveraestate, la venticinquenne Judy Mazzotti, nata a Rimini e cresciuta a Gambettola, ha esposto le sue creazioni nella sezione dedicata agli ‘emerging designers’, i nuovi talenti da tenere d’occhio. Una vetrina di tutto rispetto, dunque, per la giovane designer gambettolese, che si è formata al Cercal, la scuola di formazione di eccellenza, specializzata in calzoleria, presente dal 1984 nel cuore del distretto di San Mauro Pascoli. "Innovazione e sostenibilità sono i tratti distintivi del marchio Judy Mazzotti, nato dall’omonima designer romagnola, interessata alla moda sin da giovanissima": è con queste parole che i curatori del Micam hanno presentato l’artigiana, selezionata tra centinaia di aspiranti da una giuria d’eccezione, di cui facevano parte giornalisti, fotografi, stylist ed esperti del settore.

Mazzotti ha potuto raccontarsi ai buyer internazionali attraverso le forme della sua prima collezione, denominata ‘Squid game’ come la popolare (e inquietante) serie tv sudcoreana, trasmessa da Netflix qualche anno fa con enorme riscontro di pubblico. Una successione di sandali e sabot di vari colori, accomunati da un’unica caratteristica: il tacco in titanio, che assomiglia a un diamante ed è realizzato grazie a una tecnica innovativa di stampa 3D. "È un metallo resistente, leggero, robusto e anallergico – dichiara Mazzotti -. Le sue caratteristiche ricordano quelle di materiali ben più costosi, come i diamanti. Lo si utilizza in diversi campi, da quello sportivo a quello medico, da quello energetico a quello aerospaziale, fino a quello orafo. Il procedimento di stampa 3D consente di evitare il passaggio di galvanizzazione (l’applicazione di un rivestimento per proteggerlo dalla corrosione, ndr), poiché il titanio possiede già in natura questo look specchiato. Si riducono così a zero il consumo di acqua e gli sprechi di materiale: è un impegno in direzione di una maggiore sostenibilità".

Mazzotti ha scelto di basare la propria produzione interamente in Toscana, a Firenze: sulla decisione hanno influito, da una parte, la predilezione per l’artigianato della pelle (cifra caratteristica del Fiorentino) e, dall’altra, il desiderio di essere vicina alle concerie, per accorciare la filiera e ridurre, così, le emissioni inquinanti causate dal trasporto dei materiali. "Passione, cura del dettaglio e amore per il prodotto, ma soprattutto: mai porre limiti alle idee innovative": è la ricetta del successo secondo la giovane designer. A giudicare dalle premesse, è una formula che la porterà lontano.