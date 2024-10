Talking Heads al Vidia. Un film tutto da ballare

Ballare tutti insieme guardando un film. Sabato sera dalle 21.30 al Vidia club arriva la proiezione che celebra i quarant’anni di ‘Stop making sense’, iconico film concerto dedicato ai Talking Heads. Lo storico locale di San Vittore è uno dei soli cinque locali in tutta Italia ad avere l’opportunità di ospitare l’evento. Tra i brani presenti in scaletta, tutti da ballare, ci sono anche le due hit ‘Psycho killer’ e ‘Once in a lifetime’. Il film, qui restaurato in 4k, viene considerato dalla critica il più importante film concerto della storia, grazie soprattutto alle scelte del regista Jonathan Demme, che all’epoca aveva scelto di non aggiungere interviste o contributi extra nel film concerto, ma di ricostruire alla perfezione un live dei Talking Heads. Registrato durante i concerti della band di David Byrne al ‘Pantages theater’ di Hollywood nel dicembre del 1983, il film è stato presentato lo scorso weekend in versione restaurata alla Festa del cinema di Roma al teatro Olimpico. "Penso sia fantastico – ha dichiarato a Roma lo storico chitarrista Jerry Harrison – presentarlo nei music club. È un concerto da dancefloor che ti fa venir voglia di ballare e allo stesso tempo di guardare lo schermo, perché Jonathan ha catturato dei momenti particolari sul palco. Ecco perché la gente non si stanca mai di rivederlo, scopri sempre qualcosa di nuovo".

A dare un assaggio del film è il trailer con le immagini più iconiche, come le gag di David Byrne inghiottito dal suo big suite o ipnotizzato da una lampada. La nuova edizione del film include una colonna sonora totalmente rimasterizzata, curata da Jerry Harrison. L’apertura delle porte è prevista per le 20.45, mentre il film verrà proiettato dalle 21.30. A seguire si balla con il djset di Toffolomuzik e Ifter. I biglietti sono disponibili in prevendita sui siti di ‘Ticketone’ e ‘Dice’.