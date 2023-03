Tampona e scappa: 30enne fermato dalla polizia

Tampona un’auto e si dà alla fuga. Fuga che non è durata molto. E’ successo ieri alle 13 sull’E45 all’altezza di San Piero in Bagno in direzione Ravenna, dove un’auto guidata da un 30enne è andata ad impattare contro una vettura che a sua volta ha sbattuto contro un autoarticolato. Quattro i feriti non gravi. L’uomo che ha causato l’incidente è stato bloccato all’altezza di Quarto da una pattuglia della polizia stradal. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Il 30enne, sottoposto ad alcol test, sarà denunciato per omissione di soccorso e lesioni colpose.