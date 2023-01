Tamponamento in galleria: chiusa la E45

Ancora un incidente stradale tra veicoli lungo la E45 nella tratta cesenate e precisamente all’interno della galleria di Montecoronaro di Verghereto (lunga oltre 900 metri). Quella galleria è stata sottoposta, proprio di recente, a importanti lavori di ammodernamento e di adeguamento agli standard stradali europei. L’incidente, che si è verificato poco prima delle 13 e mezza di ieri, all’interno del tunnel nord, ha reso obbligatoria la chiusura al transito, per oltre 2 ore, del tunnel direzione Ravenna e la conseguente deviazione del traffico nord lungo la provinciale SP137 dallo svincolo di Canili con rientro in "superstrada" allo svincolo di Verghereto. Rallentamenti e disagi pertanto nel percorrere la vecchia SP137 ieri pomeriggio (la E45 è stata riaperta poco dopo le 15 e mezza) per gli utenti della E45 in direzione Ravenna.

Sul luogo dell’incidente, dove sono rimasti coinvolti quattro veicoli (tre della ditta appaltatrice dei lavori e il mezzo che ha provocato il tamponamento), sono tempestivamente intervenute le squadre Anas e due pattuglie della Polizia Stradale di Bagno di Romagna, Sottosezione di Forlì-Cesena, per la gestione della viabilità in sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nord nel più breve tempo possibile. E’ intervenuta anche l’ambulanza del 118 per soccorrere tre persone rimaste ferite nell’incidente, una in maniera lieve, due con ferite di media entità, trasferite al Pronto Soccorso del Bufalini di Cesena.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Bagno di Romagna. Dalle prime informazione pare che i tre veicoli erano fermi nella galleria di Montecoronaro, in corsia di marcia in quanto stavano provvedendo, per conto dell’Anas, a lavori riguardanti la manutenzione della segnaletica stradale, quando sono stati tamponati, per cause in corso di accertamento, da un furgoncino in transito.

gi.mo.