Tango Gala, cala il sipario sul 2023 del Bonci

"Tango Gala" è l’ultimo spettacolo del 2023 al Bonci. Sabato alle 20.30, le tavole del palcoscenico del teatro cittadino accoglieranno otto tangueros argentini e italiani della Compagnia Naturalis Labor, che per oltre un’ora eseguiranno sia figure tipiche che variazioni della popolare e allusiva danza di coppia (e di gruppo), per la regia e le coreografie di Luciano Padovani. La musica dal vivo è del quartetto Tango Spleen, una delle formazioni al vertice del panorama musicale del genere, che propone brani noti quali quelli del "Tango Nuevo" iniziato da Astor Piazzolla e altri classici da Carlos Di Sarli, Alfredo De Angelis, Ricardo Tanturi, a Osvaldo Pugliese, Osvaldo Fresedo, Juan D’Arienzo. Al pianoforte e voce Mariano Speranza, al bandoneon Francesco Bruno, violino Fatma Mülhim, contrabbasso Vanessa Matamoros. Seguirà una coinvolgente appendice post spettacolo, quando il pubblico confluirà nel foyer e fino alle 24, sarà avvolto dalle atmosfere della Milonga, con selezioni musicali del tdj Benny Campana. Padovani partendo dai passi calienti del tango tradizionale, apporta personali linguaggi drammaturgici che rappresentano la sua cifra stilistica. "El tango – sostiene -, es un romance de amor y seducción que dura tres minutos", così potente e caratteristico che l’Unesco nel 2009 ha decretato l’inserimento del Tango rioplatese nel patrimonio dell’Umanità.. E che Luciano Padovani ritenga il tango platese-argentino espressione di una gestualità amorosa insita nella natura umana è testimoniato dal nome dato alla Compagnia, ovvero il tango come "naturalis labor", un lavoro naturale, spontaneo.

Fondata nel 1988 da Luciano Padovani e Francesca Mosele, con lo spettacolo Taigà, Naturalis Labor vince nel 1989 il primo premio al Concorso Internazionale di Coreografia Città di Cagliari. Tuttora progetta spettacoli e eventi collaborando con varie realtà nazionali (Festival Oriente Occidente, Operaestate Festival, AbanoDanza, Pergine Spettacolo Aperto, Festival d'Autunno, Segni Barocchi, Concerti in Villa, Festival Lunatica) e li rappresenta in tutta Europa. Promuove rassegne e festival come Forti in Scena, Danza a Comacchio e Danzafest. Tango Spleen, è stata fondata nel 2008 in Italia dal pianista, cantante e compositore argentino Mariano Speranza. Ha all'attivo centinaia di concerti, festival e spettacoli e rappresenta un punto di riferimento sia per l'interpretazione che per l'arrangiamento dei classici che per le proprie composizioni di tango.