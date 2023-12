Tango Gala chiude l’anno al Bonci

Sabato 30 alle 20.30, e non oggi come erroneamente indicato, al Teatro Bonci, ci si avvia a chiudere l’anno con le travolgenti melodie e le ammiccanti movenze del tango argentino. Ad essere protagonista del palco e ad allungarsi (dopo lo spettacolo), pure nel foyer è ’Tango Gala’, un omaggio a tale forma d’arte della Compagnia Naturalis Labor: otto tangueros su coreografie e per la regia di Luciano Padovani danzeranno sulla musica dal vivo del quartetto Tango Spleen, tra le formazioni al vertice del panorama musicale del genere. Al termine il pubblico si sposterà nel foyer, per assistere alla Milonga, con selezioni musicali del Tdj Benny Campana. La compagnia di danza è composta da tangueros argentini e italiani. Un cast di alto livello per una serata di tango di raffinatezza e incredibile tecnica.