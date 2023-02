"Le imprese della moda hanno commesse, ma cercano manodopera". Lo lamenta il Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena. "Va data risposta – afferma il Gruppo – al problema della mancanza di manodopera specializzata anche nel nostro territorio di nuove figure all’interno delle aziende: per incentivare l’incontro tra domanda e offerta, alleggerire il peso del costo della formazione iniziale, è necessario arricchire gli strumenti di ingresso già esistenti come il tirocinio e il contratto di apprendistato, non sottovalutando il ricollocamento di persone mature che hanno perso il lavoro e che devono necessariamente riqualificarsi".

"Va riconosciuto - prosegue il Gruppo di presidenza Confartigianato Cesena – il ruolo formativo dell’imprenditore che spende tempo per accompagnare il neoassunto nel suo percorso di introduzione al lavoro".