Tante incognite sull’avvio dell’era Formisano

Quando si cerca di presentare una squadra avversaria si rischia sempre di incorrere in errori; si può sbagliare il modulo di gioco, mettere in campo un calciatore che poi invece finisce in panchina o in tribuna. Questa volta siamo davvero al caso limite: lunedì scorso in seguito alla sconfitta subita ad Arezzo il presidente del Perugia ha deciso di azzerare lo staff tecnico. È stato esonerato Francesco Baldini e tutto il suo gruppo di lavoro, del quale fa parte anche il romagnolo Davide Bertaccini, in qualità di preparatore dei portieri. Se la scelta dell’esonero poteva essere giudicata sorprendente, quella del sostituto di Baldini si può dire imprevedibile: il Perugia fino alla fine della stagione sarà allenato da Alessandro Vittorio Formisano, giovane tecnico al quale era affidata la Primavera degli umbri. Certo la distanza dai vertici della classifica è notevole, il Perugia infatti è dietro al Cesena di tredici punti, il cammino della formazione umbra però non è disastroso.

Il Perugia fin qui ha accumulato sette vittorie, nove pareggi e due sole sconfitte, a Baldini probabilmente sono state letali oltre alla sconfitta di Arezzo i troppi pareggi, cinque quelli allo stadio ’Renato Curi’ dove però i grifoni non sono mai stati sconfitti. Una settimana decisamente complicata quella trascorsa da Formisano che questa sera affronterà la prima in classifica senza poter contare sugli squalificati Lisi e Seghetti e su Vazquez che ha subìto un infortunio sul campo dell’Arezzo. Per giunta Seghetti con cinque reti è il miglior marcatore del Perugia, seguito a quota tre da Vazquez. Per quello che si riesce a capire Formisano sembra orientato, forse anche a causa delle assenze, a cambiare rispetto a Baldini anche l’impostazione tattica: Baldini si affidava alla difesa a quattro con tre centrocampisti e tre attaccanti. Il nuovo tecnico invece pare voglia adottare la difesa a tre, resta poi da capire se il centrocampo sarà schierato con quattro o cinque elementi.

Roberto Daltri