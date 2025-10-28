Tanti giovani alla benedizione della statua di San Carlo Acutis

Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Cesena
CronacaTanti giovani alla benedizione della statua di San Carlo Acutis
28 ott 2025
GILBERTO MOSCONI
Cronaca
San Piero, nel reliquiario un ciuffo dei capelli del santo. Presenti anche i ragazzi. delle associazioni sportive .

Sabato scorso, nella chiesa parrocchiale di San Piero in Bagno, ha avuto luogo una coinvolgente e toccante funzione religiosa per la benedizione della statua di San Carlo Acutis. "La nostra comunità di San Piero in Bagno ha vissuto un momento di profonda emozione e partecipazione, con la celebrazione della santa messa, presieduta dal vescovo monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, alla presenza del nostro parroco Jacek Pawel Kusiak, durante la quale è stata benedetta la nuova statua del Beato Carlo Acutis, e il reliquiario contenente un ciuffo dei suoi capelli". Lo dice l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna, che poi sottolinea: "E’ stata una celebrazione intensa e partecipata, soprattutto dai giovani e dai bambini, ai quali sono stati ricordati con forza i valori di Carlo Acutis, la fede vissuta con semplicità, la gioia del servizio, la passione per la vita e per la tecnologia come strumento di bene. Durante l’offertorio il reliquiario è stato presentato all’altare, in un clima di grande raccoglimento e commozione, segno della vicinanza spirituale del giovane santo alla nostra comunità. Al termine della celebrazione, sono stati benedetti zaini, astucci e quaderni, portando così anche la benedizione di inizio anno scolastico a tutti i nostri ragazzi e alle loro famiglie". "Presenti anche le associazioni sportive giovanili del territorio – dice, fra l’altro, a conclusione, l’amministrazione comunale –.Un sincero ringraziamento a tutti i presenti, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che hanno contribuito con impegno e dedizione alla buona riuscita di questa giornata così significativa per la nostra comunità".

gi. mo.

ChiesaReligione