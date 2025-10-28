Tanti giovani alla benedizione della statua di San Carlo Acutis

Sabato scorso, nella chiesa parrocchiale di San Piero in Bagno, ha avuto luogo una coinvolgente e toccante funzione religiosa per la benedizione della statua di San Carlo Acutis. "La nostra comunità di San Piero in Bagno ha vissuto un momento di profonda emozione e partecipazione, con la celebrazione della santa messa, presieduta dal vescovo monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, alla presenza del nostro parroco Jacek Pawel Kusiak, durante la quale è stata benedetta la nuova statua del Beato Carlo Acutis, e il reliquiario contenente un ciuffo dei suoi capelli". Lo dice l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna, che poi sottolinea: "E’ stata una celebrazione intensa e partecipata, soprattutto dai giovani e dai bambini, ai quali sono stati ricordati con forza i valori di Carlo Acutis, la fede vissuta con semplicità, la gioia del servizio, la passione per la vita e per la tecnologia come strumento di bene. Durante l’offertorio il reliquiario è stato presentato all’altare, in un clima di grande raccoglimento e commozione, segno della vicinanza spirituale del giovane santo alla nostra comunità. Al termine della celebrazione, sono stati benedetti zaini, astucci e quaderni, portando così anche la benedizione di inizio anno scolastico a tutti i nostri ragazzi e alle loro famiglie". "Presenti anche le associazioni sportive giovanili del territorio – dice, fra l’altro, a conclusione, l’amministrazione comunale –.Un sincero ringraziamento a tutti i presenti, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che hanno contribuito con impegno e dedizione alla buona riuscita di questa giornata così significativa per la nostra comunità".

gi. mo.