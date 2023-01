"Tanti interventi da fare, ma le aziende sono poche"

Claudio Alessandrini, amministratore della Alpha Progetti di Mercato Saraceno e presidente del Gruppo Giovani Confartigianato, che quadro si sta configurando in relazione al patrimonio immobiliare del nostro territorio?

"La situazione è certamente complessa, sia in relazione alle abitazioni potenzialmente coinvolte, sia in termini di costi. Per dare l’idea, basta un esempio attualissimo".

Quale?

"Si è parlato tanto del Superbonus e della raffica di interventi edili che sono stati effettuati sulla sua scia, con pregi e difetti. Ebbene, in quel contesto, sono stati effettuati interventi su circa il 3-4% del patrimonio immobiliare italiano, per un investimento complessivo di 69 miliardi di euro. Riusciamo a immaginare cosa vorrebbe dire alzare questa soglia dal 4 al 70-80%?". Dunque?

"Serviranno correttivi e precisazioni, perché l’Europa è grande e se una proposta del genere può avere una logica nei Paesi del nord, in Italia, ma non solo, a queste condizioni è irrealizzabile".

In effetti spuntano già le prime eccezioni.

"I centri storici hanno edifici vincolati, nei quali non è per esempio possibile realizzare il cappotto termico esterno. Già in questo modo una buona fetta verrebbe esclusa, ma il quadro in ogni caso il tema resta complesso e variegato".

Com’è la sensibilizzazione dei cesenati verso il tema del risparmio energetico?

"Buona e in costante crescita. Lavoro nel mondo dei fotovoltaico dal 2005 e all’inizio, quando parlavo di mettere pannelli sui tetti venivo guardato con occhi stralunati. Oggi invece ragionare in quest’ottica è la normalità. Ovviamente gli incentivi economici legati agli interventi di riqualificazione e i successivi risparmi sui costi energetici hanno giocato un ruolo molto importante, ma è in ogni caso innegabile il fatto che rispetto anche solo a pochi anni fa la mentalità è radicalmente cambiata. E in ambiti come questo ogni passo avanti si consolida in fretta".

Cosa comporterebbe per il settore una conferma delle ipotesi di cui si sta parlando in queste ore?

"Tanti possibili rischi, che hanno già manifestato la loro portata nel recente passato: è evidente che per realizzare un altissimo numero di interventi in poco tempo, le aziende attualmente presenti sul mercato non sarebbero in grado di soddisfare la domanda, il che potrebbe aprire la strada a improvvisate aperture da parte di chi sarebbe solo interessato a cavalcare l’onda, senza avere alcuna conoscenza della materia. Il cliente potrebbe trovarsi in pessime mani. E non solo".

Che altro?

"In Italia, ma anche in Europa, la filiera legata ai materiali necessari per effettuare interventi ‘green’ è ridottissima: siamo fortemente dipendenti dall’estero e in particolare dai mercati asiatici: la situazione è molto scomoda, soprattutto a fronte di quello che sarebbe un altissimo numero di ordini. Così i prezzi lieviterebbero e la disponibilità della merce sarebbe una fortissima incognita. Il mix peggiore, quello che può degenerare in spirale".

Luca Ravaglia