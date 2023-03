"Tanti preferiscono stare sul divano"

Claudio Benagli, 78 anni, titolare del Bagno Paradiso a Ponente di Cesenatico, è tra i balneari storici della riviera romagnola. Ha iniziato a lavorare in spiaggia oltre sessant’anni fa, assieme al padre Ercole e mamma Lucia. Claudio può raccontare una vita intera in spiaggia, dagli albori del turismo sino ai giorni nostri che hanno visto proprio il suo stabilimento balneare protagonista della serie Summertime di Netflix.

Benagli, oggi si fatica a trovare un bagnino, se lo sarebbe mai aspettato?

"In passato no, ma oggi è lo specchio dei tempi". Secondo lei quali sono le cause?

"Prima si potevano assumere anche dei ragazzini, mentre adesso si è costretti ad assumere solo adulti. Ho conosciuto un ragazzo al quale era stato raccomandato di non sollevare pesi superiori ai 12 chili, lui ha risposto che in palestra trascorreva ore a sollevarne il doppio per divertimento; questo è l’esempio dell’assurdità di certe regole".

C’è chi si lamenta delle paghe basse.

"Oggi si mettono in regola tutti, la busta paga minima è di 1.300 euro in su per sette ore al giorno e, se c’è molto lavoro e si fatica parecchio, nessun imprenditore nega un regalo ad un bagnino che lo merita".

Il reddito di cittadinanza può avere influito?

"Eccome. Consentire ai giovani di prendere 6-700 euro tutti i mesi senza far niente, è stato un danno per la forza lavoro, ma anche sul piano sociale, perchè vedere dei ragazzi che si buttano sul divano è veramente un problema serio".

Però non è vero che i giovani non hanno più voglia di lavorare.

"Infatti oggi spesso il problema sono i genitori, una volta si diceva ai figli di fare la stagione per maturare esperienza, mentre oggi i genitori sovente invitano i figli a non andare a lavorare".