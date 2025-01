"Tanti rincari e meno viaggi"

Rosita Della Chiesa ritiene che i viaggi siano diventati troppo costosi e non è sempre semplice potersi permettere una vacanza. "Ho soggiornato un weekend in una città europea assieme a una mia collega e adesso ho prenotato un viaggio a Roma assieme a mia madre. I viaggi sono molto costosi e avendo una figlia ho altre priorità. Molto spesso bisogna cercare di stare un pochino più attenti ai soldi e si finisce per viaggiare un po’ meno. Quando viaggio guardo sia la spesa che la destinazione. A Roma spenderemo in albergo 200 euro per la camera doppia e 80 euro per il viaggio in treno. Partiremo a metà febbraio e staremo fuori solo due notti".