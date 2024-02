"Tanti validi motivi per cui ci si dovrebbe iscrivere alla scuola media ’Giulio Cesare’ di Savignano"

La scuola secondaria di primo grado "Giulio Cesare" si trova vicino al centro e a fianco della stazione ed è facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta o con l’autobus. Alle 8.10 si entra dal cancello, a destra c’è la palestra e a sinistra ci sono gli scalini o la rampa se qualcuno ne ha necessità, per entrare nell’atrio, dove ci sono macchinette per gli snack, fotocopiatrice e lo stanzino dei bidelli dove c’è tutto il necessario per curare le persone se si fanno male. Più avanti c’è anche l’aula insegnanti. Tutte le classi sono dotate di Lim, computer e di una buona illuminazione e, per l’inverno, ci sono termosifoni che riscaldano l’aula per stare in un piacevole calduccio. La scuola è molto grande e contiene diverse aule per le attività laboratoriali, come l’Aula 3.0, dotata di Chromebook, banchi a isola con le ruote, Lim, apparecchi tecnologici per imparare a programmare, un microscopio e divanetti dove rilassarsi. È un’aula molto bella, molto colorata, inoltre è grande, luminosa e si trova al piano terra nell’ala ristrutturata con sistemi antisismici.

L’altra ala della scuola, in questo momento, sta subendo gli stessi lavori di ristrutturazione, ma fra un po’ di mesi si potrà accedere a tanti altri bellissimi laboratori. Ad esempio la falegnameria, il laboratorio di ceramica, di arte, di scienze e le aule per la mensa e la biblioteca. L’ala in cui da poco sono terminati i lavori comprende l’aula di musica con tantissimi strumenti musicali di tutti i tipi, i bagni con l’asciugamani elettrico e la palestra. La palestra ha due spogliatoi e una stanza piena di oggetti per fare molti sport come palloni, cinesini, coni, canestri e porticine. La palestra non è grandissima, ma è un’ottima alternativa se piove perché, di solito, si va nel campo sportivo adiacente alla scuola che ha due porte da calcio e un vasto prato. Però da gennaio nelle due ore di motoria si prende il pulmino per andare al Seven, un centro sportivo dove si fa un torneo. Nel torneo si sfidano tutte le classi della scuola negli sport che il centro propone come arti marziali, nuoto, pallamano e beach tennis. Altri progetti che la scuola propone sono il Consiglio Comunale dei Ragazzi, e i progetti pomeridiani come recitazione con degli esperti o altre attività facoltative organizzate dai professori.

Ad esempio io in prima media ho partecipato al progetto "La Divina Savignano" in cui io e i miei compagni dovevamo parlare delle bellezze naturalistiche e culturali del nostro paese facendo una bella camminata. Personalmente l’ho trovato molto interessante e bello, però il mio progetto preferito è stato lo spettacolo tratto dal libro ’Vai all’Inferno, Dante!’ e messo in scena a maggio dello scorso anno. Noi alunni, insieme alla prof coordinatrice e al prof di materie scientifiche, ci siamo occupati di tutto: dalla stesura della sceneggiatura alla recitazione con oggetti di scena.

La scuola offre anche dei servizi pomeridiani come il doposcuola o la possibilità di fare il rientro mangiando in classe. Dopo pranzo, se il tempo è bello, si può andare fuori a giocare fino alla ripresa delle lezioni. Il rientro si fa solo se si sceglie inglese potenziato e quindi il tempo pieno. In questi anni mi sono trovato molto bene in questa scuola. I progetti, le attività che si svolgono con gli insegnanti e le gite di fine anno sono fantastici.

Andrea Fabbri, 3^ G