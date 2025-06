Tanto alla fine ci pensa sempre. Pantalone

La domanda sorge spontanea: ma alla fine chi paga? La risposta è scontata: sempre i soliti. Ed evitiamo di aggiungere altri aggettivi poco edificanti. Ma la cosa più triste è che nel nostro paese sembra una pratica normale, visto che il 60% degli italiani non paga le tasse. Ma c’è anche una nutrita schiera di chi non tira fuori il portafoglio nemmeno per le multe, i ticket sanitari e tanto altro. Insomma un esercito di scrocconi che vive sulle spalle degli onesti. Mettendo però in crisi tutto il sistema e che alimenta un circolo vizioso che continua a spremere i bravi cittadini. I furbetti intanto possono continuare a ridere sotto i baffi con il portafoglio pieno. Tanto alla fine paga sempre Pantalone.