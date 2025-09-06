Tappa cruciale per la diagnosi microbiologica

L’Ausl Romagna annuncia un importante traguardo nella diagnosi microbiologica: la pubblicazione dei risultati di una Consensus Conference sulle metodologie microbiologiche moderne e rapide applicate ai pazienti in terapia intensiva, tenutasi in Romagna.

Questo lavoro multidisciplinare, frutto dell’impegno dei professionisti di Ausl Romagna, è dedicato alla memoria del dott. Emanuele Russo, un medico intensivista di Cesena prematuramente scomparso nel dicembre 2024. La sua visione ha gettato le basi di questa consensus conference, il cui obiettivo è migliorare la cura dei pazienti e la lotta contro la resistenza antimicrobica.

Il documento, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Clinical Microbiology and Infection (rivista ufficiale di ESCMID), definisce il ruolo e l’applicazione delle più moderne metodologie di microbiologia clinica nella gestione dei pazienti critici. La collaborazione tra i massimi esperti italiani di microbiologia clinica, malattie infettive e terapia intensiva ha permesso di raggiungere risultati significativi, che diventeranno un punto di riferimento per la comunità medica a livello internazionale.

"Inoltre – affermano gli specialisti di Ausl Romagna – va sottolineato che i risultati sono stati resi possibili dalla piena, fattiva e entusiastica collaborazione messa in campo dagli specialisti di tutte le discipline scientifiche coinvolte".