Tappa del Giro d’Italia, alcune strade chiuse domenica fino alle 18

In vista della tappa a cronometro Savignano-Cesena del Giro d’Italia che si disputerà domenica, ci sono chiusure al traffico anche sul territorio di Cesenatico, dove alcune vie saranno chiuse al pubblico dalle 8 fino alle 18. Si tratta di via Rigossa da via Fenili a via Fiorentini, via Fiorentina da via Rigossa a via Canale Bonificazione, via Canale Bonificazione da via Fiorentina a via Pisciatello, via Pisciatello da via Canale Bonificazione a via Campone, via Campone da via Piscatello a via Stradone Sala, via Stradone da via Campone a via Capannaguzzo.

Tutte queste vie saranno chiuse al traffico e alla sosta per qualunque tipo di veicolo (che in caso contrario sarà rimosso), fatta eccezione per i mezzi di soccorso del 115 e del 118.