Targa ‘taroccata’ per sfuggire all’autovelox

Ha contraffatto la targa della sua auto per sfuggire agli autovelox. Una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, impegnata nella zona del Rubicone Shopping Valley, ha notato un’autovettura Opel posteggiata con qualcosa di strano. Un esame più accurato ha consentito agli agenti di scoprire che la targa posteriore era stata contraffatta, tramite la modifica di una lettera. Gli agenti hanno atteso l’arrivo del conducente, una donna di 64 anni residente in zona, alla quale il veicolo è stato sequestrato per la prevista confisca. La donna è stata denunciata per la contraffazione della targa, fatta per sfuggire agli autovelox dell’Adriatica, che percorre quotidianamente nel tragitto casa-lavoro.

Ora i dati verranno comunicati ai comuni cui appartengono i velox per verificare i transiti e procedere alle contestazioni dei passaggi a velocità eccessiva.

In un altro episodio, domenica scorsa alle 18 la polizia locale è intervenuta a Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone, per un incidente stradale. Il conducente di una Chrysler, a bordo della quale c’era anche un passeggero, ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada andando ad abbattere il muro di recinzione di una casa in via Colombarazzo e una colonnina del gas. E’ intervenuta anche una squadra di Hera per mettere in sicurezza l’impianto.

L’uomo alla guida, un 46enne residente in zona, è apparso subito in stato di ebbrezza ed è stato sottoposto ad accertamenti etilometrici, risultando avere un tasso alcolemico di 1,8 g/l cioè quasi quattro volte oltre il limite di legge.

L’uomo, che ha detto di essere reduce da una festa di prima comunione, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida per la prevista revoca.