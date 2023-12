Tari, ’La Cannella’ contro il Comune

Da luglio 2022 ha una diatriba con il Comune in quanto dice di pagare una somma della Tari non idonea a quella che dovrebbe versare per legge. E’ Marco Baldacci titolare dell’agriturismo ’Antica Fonte La Cannella’ .

Com’è nata la vicenda?

"Il problema è iniziato a luglio 2022 quando mi sono visto recapitare le cartelle della Tari del 2022 e ho notato un aumento consistente con il totale di 784 euro. La contestazione nasce dal fatto di vedermi parificato il consumo dei rifiuti pari a quello di un albergo con ristorante. Non sono né l’uno né l’altro".

Ha fatto presente il fatto al Comune?

"Ho fatto una lettera al sindaco che non mi ha mai risposto".

L’ha mai incontrato?

"Allora gli ho chiesto un incontro. Mi ha detto che avrebbe passato il tutto alla funzionaria addetta alla Tari. Poi non l’ho più visto o sentito".

Gli uffici cosa le hanno detto?

"Che non si poteva fare niente e che avrei dovuto pagare quell’importo, sebbene dal 2020, con decreto Legge 116, gli agriturismi non possono essere assimilati a ristoranti o alberghi, poiché da me l’elemento agricolo è prevalente rispetto al commerciale in quanto parificato all’attività agricola e quindi è illegittimo parificare il mio agriturismo a un albergo e ristorante. Non posso godere dei benefici che hanno le altre attività, ma non voglio pagare come loro".

E lei ha pagato?

"Mi sono rivolto a un avvocato che ha prodotto tutta la documentazione e che da un anno e mezzo continua a inviare Pec al Comune con copie di leggi masenza risposta. Abbiamo anche depositato una richiesta di rimborso di quanto ho illegittimamenmte pagato nel 2021 e 2022. Anche qui né risposte, né rimborsi. I Comuni vicini si sono adeguati alla normativa e Longiano mi ha comunicato che nel 2024 passerà a tarriffa corrispettiva puntuale e che dovrò pagare ancora di più".

Ora cosa farà?

"Con il mio avvocato stiamo preparando una denuncia tributaria al Comune per avere il rimborso di quanto ingiustamente pagato e che il mio agriturismo venga classificato come prevede la legge, visto che faccio anche compostaggio e la mia attività prevalente è quella agricola".