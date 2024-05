Tariffa puntuale dei rifiuti in via sperimentale

A Cesenatico si stanno completando i preparativi per adottare in pieno la Tariffa corrispettiva puntuale dei rifiuti. È un passaggio importante per riuscire a recuperare più rifiuti possibile ed inquinare meno. La Tariffa puntuale è stata introdotta dall’inizio dell’anno con l’obiettivo di incentivare la raccolta differenziata. Per tutto il 2024 sarà effettiva in via sperimentale, questo significa in termini pratici che saranno misurati gli svuotamenti di rifiuto indifferenziato, ma senza costi aggiuntivi per le eventuali eccedenze, che verranno contabilizzate solo a partire dal 2025.

Ai cittadini è sempre richiesto di continuare a separare i propri rifiuti e di esporre, come al solito, il contenitore grigio per il rifiuto indifferenziato, con il codice a barre personalizzato, così da consentire una sempre più accurata misurazione della produzione di rifiuti non separabili e di migliorare la qualità delle raccolte differenziate. Molti si rivolgono in Comune per discutere o contestare le tariffe. A tal riguardo è bene precisare che le tariffe sono decise a livello regionale da Atersir, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e i rifiuti. Sul sito del Comune di Cesenatico sono comunque disponibili tutte le informazioni utili.

Nel 2024, l’avvio della nuova tariffa in via sperimentale comporterà per le utenze domestiche un calo variabile che va dal 2 all’8 per cento per le famiglie più numerose; per quanto riguarda invece le attività economiche, circa il 70 per cento avranno una riduzione, il 6 per cento un aumento entro il 10 per cento, e la restante parte un aumento oltre il 10 per cento. Le bollette saranno inviate direttamente da Hera e le aziende potranno così detrarre l’Iva. Inoltre per le attività economiche parte della tariffa è costruita considerando le dotazioni utilizzate. In base al costo euro-litro attualmente vigente, ogni bidoncino da 40 litri in eccedenza al numero previsto ha un costo di 2 euro. Per le famiglie la bolletta sarà formata da una quota fissa calcolata in funzione della metratura dell’abitazione e del numero dei componenti del nucleo familiare.

Per le aziende a bolletta sarà formata da una quota fissa calcolata in funzione della metratura dell’immobile e della categoria di attività, e da una seconda quota variabile che considera gli svuotamenti. Le modalità di raccolta dei rifiuti rimangono invariate. L’unico rifiuto sul quale viene calcolata la tariffa è quello indifferenziato.