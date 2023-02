Tariffa puntuale e ztl nel confronto tra Lucchi e Confesercenti

Il punto sul commercio in città e le nuove iniziative da programmare al centro del confronto che si è tenuto tra il consiglio direttivo della Confesercenti di Cesena e l’assessora Francesca Lucchi. L’incontro è stato anche l’occasione per approfondire il nuovo progetto di raccolta puntuale: l’assessora ha confermato che l’Amministrazione ha deciso per una partenza soft, con un periodo di prova di 6 mesi, dopo i quali si potranno tirare le somme, approntando modifiche alle criticità emerse per rendere il più agevole possibile la transizione per le imprese cesenati. Tra gli argomenti caldi anche la Ztl nel centro storico. "La Ztl copre ormai tutto il centro storico – interviene il presidente Cesare Soldati - ma deve essere pensata per favorire le attività che alcune volte vengono messe in difficoltà da queste limitazioni al traffico". Nella sua replica, l’assessora Lucchi ha assicurato che ci sarà massima attenzione per le necessità delle imprese pur avendo ben chiaro che la pedonalizzazione dei centri storici è ormai un processo irreversibile e si è impegnata a trovare soluzioni alternative come l’implementazione dei parcheggi e del trasporto pubblico.