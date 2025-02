Tariffa puntuale, il sindaco spiega la novità a Bulgaria

Si è tenuta mercoledì a Bulgaria l’assemblea pubblica sull’avvio della tariffa corrispettiva puntuale. Il sindaco Eugenio Battistini, presente assieme ad alcuni assessori e consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, ha introdotto e moderato l’incontro, a cui sono seguiti gli interventi di Andrea Raggi e Raffaele Rossi di Hera. "L’impegno è rendere consapevoli i cittadini al fine di minimizzare la produzione di rifiuti urbani, migliorare la raccolta differenziata, e mettere in strada i contenitori grigi del rifiuto indifferenziato per lo svuotamento, solo quando sono veramente pieni, per evitare di pagare costi variabili supplementari – ha spiegato il sindaco - L’incontro ha avuto quindi l’obiettivo di rafforzare le conoscenze e chiarire dubbi applicativi, dal momento che il sistema di raccolta porta a porta non cambia. Numerose le domande a cui sono state fornite risposte, tra cui sulla produzione di pannolini e pannoloni, che possono avere un’ulteriore franchigia di esenzione fino a 2160 litri annui, e sulle deiezioni di cani e gatti, che possono essere compostate e trattate come rifiuto organico, e sul conferimento dei rifiuti urbani all’isola ecologica".