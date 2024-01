Tariffa rifiuti. Questa sera l’incontro

A Cesenatico il nuovo anno porta con sé anche la rivoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti.

Viene infatti introdotta la Tariffa corrispettiva puntuale con l’obiettivo di premiare i cittadini che fanno bene la raccolta differenziata.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale con la collaborazione di Hera ha organizzato quattro incontri pubblici, in modo da illustrare tutte le novità della Tcp. Questa sera, giovedì, a partire dalle 20.30, l’incontro è fissato al Cineteatro Letizia in via Canale Bonificazione a Sala. Per i residenti è l’occasione di parlare direttamente con i responsabili e fare domande per non avere dubbi su come comportarsi nello smaltimento dei rifiuti.