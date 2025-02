Tarocchi e musica dal vivo nel menù dei Noi Lounge club

Il mondo dei tarocchi si svela in riviera. Per i lunedì culturali il Noi Lounge Music Club di Cesenatico propone un incontro dedicato alla tarologia con l’esperta Claudia Bartolini (nella foto), la quale cercherà di informare e comunicare con il pubblico, per togliere le nubi di stereotipi e preconcetti, affrontando il tema dei tarocchi commi racconto di una storia d’amore. L’appuntamento è domani alle 21, quando la Bartolini illustrerà come i tarocchi possono essere usati quale strumento per riattivare la scintilla vitale che c’è dentro ognuno di noi, per vivere la vita come un’avventura, per ritrovare la propria essenza gioiosa e curiosa, proprio come quando siamo innamorati. L’incontro è l’occasione per conoscere un personaggio, Claudia Bartolini, la quale è spiritual coach, tarologa e formatrice. La partecipazione alla serata è gratuita e aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico. Nelle settimane successive si terranno altri appuntamenti culturali al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, sempre in calendario il lunedì sera e sempre ad ingresso gratuito.

Prosegue anche la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Oggi nell’ambito della rassegna Jazz Brunch, si terrà un appuntamento con il Marco Lazzarini Trio. A mezzogiorno verrà servito un brunch, la cui partecipazione costa 35 euro bevande escluse, mentre alle 13 inizierà il concerto di Marco Lazzarini al sax tenore, Stefano Nanni al pianoforte e Gianluca Nanni alla batteria. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico.

g.m.