Tartaruga sfregiata salvata da un pescatore

Una tartaruga marina è stata sfregiata e torturata, ma fortunatamente le braccia amiche dei marinai di un peschereccio di Cesenatico l’hanno salvata.

È accaduto nella prima mattinata di ieri, quando il comandante di un peschereccio che collabora al progetto ’Life Medturtles’ per la conservazione delle tartarughe marine, ha pescato accidentalmente il rettile, portandolo in porto a Cesenatico. La bestiola, una bella femmina di circa vent’anni, il cui carapace è lungo 74 centimetri per 40-45 chilogrammi di peso, è stata soccorsa dal personale della Fondazione Cetacea, che dopo averle prestato le prime cure l’ha caricata e trasportata nella sede del centro a Riccione.

I volontari si sono immediatamente accorti che le ferite non erano accidentali, non si trattava di lesioni conseguenti all’urto contro una scogliera, ad un incidente con lo scafo di una imbarcazione o l’elica di un motore marino. Sul carapace la tartaruga presentava ferite della forma due lettere scolpite a mano, G e H, inferte con un attrezzo tagliente. È un orribile gesto sicuramente di natura intenzionale e questo fa rabbrividire tutti noi, in un territorio dove negli ultimi anni si stanno compiendo sforzi notevoli per far crescere la cultura del rispetto nei confronti degli animali, in primis quelli liberi.

Le ferite sono fresche ed ancora sanguinanti. Ciò significa che siamo di fronte ad una sevizia compiuta di recente, forse da appena un giorno o addirittura da qualche ora prima del ritrovamento. Una cosa è certa: questa tartaruga ha una buona stella, perchè dalle mani del suo aguzzino è finita dentro una rete a strascico dove spesso le tartarughe muoiono annegate (sono rettili e quindi hanno i polmoni), ma ha trovato un pescatore sensibile ed intelligente che si è subito preso cura di lei.

Sauro Pari, presidente della Fondazione Cetacea, è molto amareggiato ma non demorde: "È un episodio orribile, in quasi vent’anni di questo lavoro non avevo mai assistito a tanta crudeltà e barbarie. Voglio sottolineare che la legge punisce chiunque provochi lesioni o sottoponga a sevizie un animale; inoltre le tartarughe ’Caretta caretta’ sono animali protetti dalla Convenzione di Washington, che tutela le specie animali a rischio di estinzione. Procederemo con una denuncia per maltrattamento e ferimento di animali".

Pari andrà nella caserma dei carabinieri della forestale di Rimini, dove sporgerà denuncia, ma non si ferma qui. "Nei giorni scorsi ci sono state ore di sole e quindi un barbaro potrebbe aver preso la tartaruga in superficie, issandola a bordo, per poi infierire sul suo corpo. Noi vogliamo assicurarlo alla giustizia".

Giacomo Mascellani