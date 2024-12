Tassa di soggiorno più cara, 35 milioni di lavori

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con 10 voti favorevoli della maggioranza Pd e Cesenatico Civia e 4 contrari della minoranza Lista Buda e Lega. Guardando nei dettagli il documento, le entrate per il prossimo triennio sono invariate, ad eccezione dell’imposta di soggiorno che sarà estesa tutto l’anno e con un aumento medio del 33 percento, che dovrebbe consentire al Comune di incassare un milione e 350mila euro in più, che saranno investiti per la promozione turistica ed il potenziamento dei trasporti pubblici prima e dopo l’estate.

Sul fronte della lotta all’evasione e recupero insoluti si prevedono entrate per 1,8 milioni, di cui 1,3 di Imu e 500mila euro di Tari. L’ente pubblico spenderà un milione in più negli interessi passivi dei mutui, 1,9 milioni per i servizi sociali tramite l’Unione, 400mila euro di aumento per l’acquisto di beni e servizi e 257mila euro in meno di trasferimenti statali.

Per quanto riguarda le opere pubbliche sono previsti 35 milioni di lavori, per ultimare il progetto di messa in sicurezza di tutte le scuole con l’importante integrazione di fondi Pnrr. Si interverrà sui ponti, a partire dal nuovo Ponte del Gatto all’ingresso della città e in via Fenili a Sala. Ingenti risorse sono previste per la mobilità sostenibile, i parcheggi, le piazze, l’ex lavatoio e gli impianti sportivi.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore al bilancio Jacopo Agostini sono intervenuti così a margine della seduta: "L’approvazione del bilancio nei termini previsti garantisce la piena operatività del Comune. Abbiamo in previsione progetti importanti che cambieranno il volto della città in meglio, garantendo più servizi e spazi pubblici riqualificati. La costruzione del nuovo Ponte del Gatto con una previsione di oltre 2 milioni, renderà più funzionale e più bello il principale ingresso di Cesenatico. Con minori risorse dallo Stato, manterremo comunque alti i servizi principali; inoltre gli oneri di urbanizzazione non saranno impiegati nella spesa corrente".

Gozzoli e Agostini sottolineano l’importante gioco di squadra con i tecnici comunali: "Vogliamo ringraziare tutti gli uffici comunali per l’impegno, il consiglio comunale per gli spunti ricevuti, le associazioni di categoria e i sindacati per il positivo confronto sui temi di bilancio".

Giacomo Mascellani