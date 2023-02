"Tassa sul biliardino? E noi smontiamo tutto"

Ci risiamo. Come se non bastassero i problemi seri e sui quali rischiano il futuro migliaia di aziende e tantissimi lavoratori, come ad esempio l’annullamento dei bonus nel settore edile, l’ufficio complicazioni cose semplici dello Stato ha deciso di complicare la vita anche di bar, locali e stabilimenti balneari, aggiungendo una tassa a diverse categorie che nessuno accetta. Sì, perchè da quest’anno i proprietari di biliardini e flipper rischiano di pagare un balzello in più. L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ripropone infatti una imposta sui calciobalilla, i giochi a freccette, i jukebox (orami scomparsi), i pugnometri, i calciometri ed altri giochini. La nuova tassa in realtà tanto nuova non è, visto che ha vent’anni. La novità è che ora le Dogane ed i Monopoli hanno definito i criteri di applicazione per il pagamento, calcolato sull’8 per cento ed in una unica soluzione. In realtà il precedente governo Draghi con un emendamento aveva esentato dal pagamento i proprietari di locali che hanno questi intrattenimenti, anche perchè i balneari ed altre categorie economiche dissero chiaramente che i loro associati piuttosto che pagare un’altra tassa, avrebbero tolto i giochi. Lo stralcio avvenne sul fatto che non si tratta di giochi d’azzardo o giochi con vincite in denaro. Questo comporto la produzione di altra documentazione, quindi sprechi, perdite di tempo e di denaro. Lo spauracchio era l’Isi, ossia l’Imposta sugli intrattenimenti. Tuttavia nell’emendamento era scritto che entro il mese di novembre si sarebbe provveduto a definire cosa comportavano gli intrattenimenti.

L’ultima circolare dice che si paga un forfait su 510 euro per calciobalilla, biliardini, freccette, pugnometri e calciometri, 540 per i jukebox e 1.090 per i flipper. La scadenza è vicinissima, il 16 marzo. Apriti cielo, sulla nuova tassa che ha sorpreso tutti gli esercenti, gli imprenditori e le stesse associazioni di categoria, le critiche piovono copiose. Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio, commenta così l’ennesima doccia fredda: "Gli importi sono troppo alti, è inutile girarci attorno, anche perchè nella maggior parte dei casi si tratta di attrazioni noleggiate, per le quali dobbiamo dividere gli incassi con gli stessi noleggiatori, quindi molti finiranno per non offrire più i giochi". Battistoni fa un esempio concreto: "Se in un biliardino si fanno in media 10 partite al giorno su 100 giorni di stagione estiva, significa che si incassano 1.000 euro, ma ne rimangono 500, quindi la tassa costa di più del gioco e a quel punto la maggior parte lo eliminerà".

Barbara Pesaresi, direttrice di Confesercenti Cesenatico e zone a mare, è ancora più dura: "Coloro che vogliono questo sono persone ottuse, convinte di colpire il gioco, demonizzandolo, ma non hanno capito niente, sono privi di senso. Noi con il nostro direttivo nazionale ci schiereremo contro e chiederemo una abrogazione. È chiaro che manca una visione e non si capisce la realtà, non dimentichiamo che ci sono molte aziende dove questi giochi sono gratuiti, quindi alla fine questa gabella diventa un modo per tassare di più i pubblici esercizi e gli stabilimenti balneari. Vogliono fare cassa e aggiungono burocrazia, proprio quello che non serve".

Giacomo Mascellani