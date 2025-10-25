Tassinari: "Oltre 480 milioni per i lavori sulla E45"

E45 osservata speciale anche da parte dell’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia Romagna di Forza Italia, che informa sulla situazione generale dei finanziamenti e dei lavori effettuati e da effettuare nella tratta romagnola Verghereto-Ravenna. "Gli investimenti complessivi destinati alla S.S.3 bis Tiberina (E45-E55), che attraversa le province di Forlì-Cesena e Ravenna per circa 90 chilometri, ammontano a ben 483,86 milioni di euro – esordisce Tassinari – Esprimo grande soddisfazione per questo risultato importante, frutto dell’impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del lavoro costante del sottosegretario Tullio Ferrante, che ha dimostrato grande attenzione e vicinanza ai territori della Romagna. Come riporta Anas negli ultimi anni sono stati ultimati 51 interventi per un valore di 225 milioni di euro, mentre 20 interventi sono attualmente in corso per 145,6 milioni e 10 sono in fase di progettazione per ulteriori 112,8 milioni. Si tratta di interventi che riguardano il risanamento del corpo stradale e delle pavimentazioni, opere d’arte (ponti e viadotti) e gallerie, barriere di sicurezza e impianti tecnologici "smart road", oltre a opere complementari e lavori legati all’alluvione 2023. La E45 è un’arteria strategica per i collegamenti fra la costa e l’entroterra e per lo sviluppo economico delle nostre comunità. I lavori in corso (tra essi la galleria di Quarto di Sàrsina e il viadotto Fornello in zona Verghereto, ndr.) e quelli in programmazione rappresentano un passo fondamentale per garantire più sicurezza, modernità e continuità alla viabilità".

gi.mo.