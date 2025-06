Tassinari orgoglio cesenate: "Il sogno? Le Olimpiadi"

L’incredibile stagione di Emiliano Tassinari, talento del Cesena Triathlon, continua a regalare emozioni. Dopo il trionfo nella Coppa Italia a Montesilvano, Tassinari lo scorso fine settimana è infatti volato in Spagna per rappresentare l’Italia ai Mondiali juniores di duathlon a Pontevedra. Qui ha brillato nella prova individuale, conquistando una splendida medaglia di bronzo in volata e fornendo anche un contributo fondamentale nella staffetta, aiutando l’Italia a salire sul secondo gradino del podio. Tassinari, atleta cesenaticense classe 2006, con 19 anni ancora da compiere, sta abbinando gli straordinari risultati sportivi all’impegno sui libri, dal momento che in questi giorni è alle prese con l’esame di maturità del liceo scientifico sportivo.

"La squadra nazionale era partita per la Sapgna giovedì scorso – racconta sorridendo – quando io ero impegnato con la seconda prova scritta, quella di matematica. Ho raggiunto il gruppo venerdì, poi sabato e domenica abbiamo gareggiato, lunedì sono ripartito per tornare a casa e ora sono alle prese con la preparazione dell’orale, in programma in settimana. Sono giornate in effetti movimentate".

Ne è valsa ampiamente la pena… "Eccome. Sono entusiasta dei risultati raggiunti, che ripagano con gli interessi i tanti sacrifici e rilanciano la passione per una disciplina che coltivo da anni". Quando ha iniziato? "Nel 2019, quando ero in terza media, ho vestito per la prima volta i colori del Cesena Triathlon. Ad accendere la miccia è stato mio babbo, che mi portò con lui a una gara amatoriale. Lì incontrai il mio futuro allenatore Riccardo Bedei, che mi propose di provare. Gli devo tanto, perché è stato lui a guidarmi nel mio percorso, insieme a Filippo Caporali, consigliere della Federazione Italiana Triathlon".

Prima convocazione in nazionale? "Un anno fa. Da allora ho già messo in archivio quattro appuntamenti e a brevissimo, il 19 e 20 luglio, ci sarà il quinto, che coinciderà coi campionati europei juniores. E poi ancora i mondiali giovanili in Australia".

Qual è il bello di questo mondo? "Tante cose, a partire dalla varietà degli allenamenti, che sono impegnativi ma anche molto stimolanti. E poi la compagnia e la possibilità di viaggiare. Ho raggiunto luoghi che altrimenti probabilmente non avrei mai visitato e lo ho fatto con compagni di squadra che sono amici veri".

Previsioni per il futuro? "Dalla prossima stagione lascerò gli juniores per cimentarmi coi ‘grandi’. Sarà dura, ma voglio provaci fino in fondo. Il sogno? Le olimpiadi".

Luca Ravaglia