Tasso di natalità dei cesenati ai minimi storici Preoccupano gli scenari dell’occupazione

L’inverno delle culle prospetta a breve problematiche esiziali. Un Paese che invecchia e non si rinnova (la natalità in Italia è crollata sotto ai 400 mila nuovi nati, Cesena nel 2022 con 569 bimbi di cui 94 stranieri ha toccato il minimo storico) e non crea sviluppo, ed è destinato - come già ora succede - a confrontarsi con l’implosione del welfare, la carenza di manodopera, il costo del lavoro, la dignità della retribuzione. I sociologi suonano l’allarme, se ne occupa, un po’ in ritardo e a tratti maldestramente, la politica. Ma brucia soprattutto negli ambienti produttivi costretti ad affrontare con armi spuntate la mancanza di manodopera da impiegare in tutte le attività ma, in particolare, nei settori su cui poggia la parte più cospicua della nostra economia: agricoltura e turismo. Si guarda ad un’immigrazione regolamentata ma la soluzione non è dietro l’angolo. Inimmaginabile puntare su chi arriva ora senza alcuna specializzazione, né sugli stimoli a fare più figli che se nascono oggi saranno pronti a fare la loro parte solo tra 20 anni.

Che fare, dunque, nell’immediato? Al quesito, dopo l’introduzione di, cercheranno risposte i manager e le realtà produttive della Lega della Cooperative della Romagna, in un convegno introdotto Simona Benedetti su "Demografia e qualità della vita in Romagna" che Legacoop organizza il 28 aprile a Cesena, dalle 9.30 alle 12, al centro congressi di Cesena Fiera, con tutti i sindaci dei comuni capoluogo. Per il mondo delle imprese parteciperanno Mario Cifiello, presidente di Coop Alleanza 3.0, Valentino Colantuono, direttore operativo CIA-Conad, Lorenzo Cottignoli, presidente Assicoop Romagna Futura, Linda Errani, direttrice generale Zerocento, Ernesto Fornari, direttore generale Apofruit, Renata Mantovani, presidente CAD, Davide Missiroli, Direttore Generale Coop Trasporti Riolo Terme e Cristian Tamagnini, Presiente Centofiori. Il confronto sarà moderato da Romina Maresi, vicepresidente di Legacoop Romagna, e si concluderà con le considerazioni finali del presidente Paolo Lucchi.

