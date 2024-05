Tavola rotonda sul turismo con l’onorevole Buonguerrieri

Domani, alle 12,30, all’Hotel Euroterme di Via Lungosavio a Bagno di Romagna, promossa da Fratelli d’Italia, avrà luogo una tavola rotonda su "Sviluppo turistico della Valle del Savio. Rilancio del sistema termale e promozione di un’offerta turistica integrata". L’incontro vedrà la partecipazione di Gianluca Caramanna, consigliere per i rapporti istituzionali del ministro del Turismo e capogruppo FdI in X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, e Alice Buonguerrieri deputata e presidente provinciale FdI. L’appuntamento sarà un’occasione di confronto fra mondo istituzionale, imprese e associazioni di categoria per discutere le linee strategiche di sviluppo turistico della Valle del Savio. Un piano che avrà i suoi pilastri nel rilancio del comparto termale, nella valorizzazione delle bellezze paesaggistiche e nella promozione delle tipicità enogastronomiche del territorio.

"La Valle del Savio è una vera miniera di eccellenze, che vanno messe a sistema per far vivere ai turisti un’esperienza unica – sottolinea l’onorevole Buonguerrieri –. E’ fondamentale quindi creare un’offerta turistica integrata, in grado di attrarre visitatori 365 giorni l’anno. Il Governo Meloni, che è da sempre vicino al territorio, come dimostra il progetto di riqualificazione del Lago di Quarto, non farà mancare il suo sostegno al territorio".

A Buonguerrieri fa eco Cesare Polidori, coordinatore del comprensorio della Valle del Savio per FdI: "Il nostro territorio ha il potenziale per attrarre tante fasce di turismo, da chi ama la natura agli sportivi, dagli amanti della buona tavola a chi è in cerca di relax e benessere".

