Tavola rotonda sulla mobilità in bici alla Marineria

’La sicurezza e la mobilità in bici’ è il tema del convegno che si terrà domani dalle 16, al Museo della Marineria. Un’ importante occasione di riflessione e discussione sul futuro della mobilità sostenibile e sul ruolo che Cesenatico vuole svolgere non solo a livello locale, ma anche nazionale. La città dove è nato Marco Pantani e dove da oltre mezzo secolo si organizza la Nove Colli, è considerata la capitale delle due ruote. Ora con le inaugurazioni imminenti della ciclovia Cesenatico-Cesena e del Ciclodromo, questo ruolo sarà consolidato e la presenza di Cesenatico nella storica partenza di una delle tappe italiane del Tour de France 2024, sarà una ulteriore consacrazione.

Insieme alle opere, non si smette di lavorare sul territorio con le iniziative del Bicibus e del Piedibus, per trasmettere agli alunni l’importanza di raggiungere le scuole in bici e a piedi e la redazione imminente del nuovo Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile. Al convegno interverranno il sindaco Gozzoli con l’Amministrazione comunale a fare da capofila in una giornata di approfondimento che vedrà coinvolti Paolo Gandolfi, relatore della Legge sulla mobilità ciclistica, Roberto Sgalla, presidente di Formula Bici; Silvia Bruzzone della direzione centrale per le Statistiche sociali e il Welfare Istat, Riccardo Capecchi, esperto di mobilità ciclistica. Modera Federica Mosconi. Partecipazione aperta a tutti.

g.m.