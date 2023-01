"Tavolo territoriale anti-crisi per le imprese in sofferenza"

Secondo il Pri cesenate per alimentare la crescita e lo sviluppo si deve intervenire per creare un’adeguata cultura finanziaria negli imprenditori e dare vita a un tavolo anti-crisi per quelle in sofferenza. Lo afferma il segretario dell’Unione comunale e della Consociazione Romano Fabbri che prende lo spunto dall’appello riportato dal nostro giornale da Stefano Bernacci, segretario di Confartigianato cesenate. "Bernacci – scrive Fabbri – invita ad avviare un nuovo patto per lo sviluppo territoriale e a facilitare il fare impresa favorendo la costruzione di reti fra gli attori pubblici e privati".

"Alcuni anni fa, durante il picco della crisi del 2008-2009 – afferma Fabbri – si stimavano 14mila imprese costrette a chiudere o a fallire a causa dei mancati pagamenti della pubblica amministrazione. Nel nostro territorio le cose vanno meglio che altrove, ma il problema anche se più leggero del passato, rimane soprattutto per le piccole imprese".

"Secondo gli ultimi dati Abi, le pmi italiane sono indebitate per complessivi 25 miliardi di euro - aggiunge Fabbri –. Sappiamo che la crisi del sistema produttivo per carenza di liquidità è in atto e che l’applicazione della legge salvasuicidi può salvare molte aziende. Dal 15 luglio scorso è entrato in vigore il codice della crisi d’impresa e insolvenza che ha come obiettivo quello di capire in anticipo i segnali di crisi e porre in atto tutti gli strumenti".

Ed ecco la proposta del segretario del Pri: "Costituire un tavolo anticrisi potrebbe essere utile per sostenere le nostre aziende, salvare posti di lavoro, risolvere i problemi che hanno determinato la situazione di indebitamento e continuare la loro attività come una risorsa per l’intera comunità, invece che essere additate come fallite. La cause delle insolvenze per carenza di liquidità sono di varia natura a partire dal fatto che le imprese sono abituate da sempre a usare i soldi della banca, anziché essere capitalizzate e utilizzare i propri. Un’altra causa è la carenza di una adeguata educazione all’imprenditoria".

"Ci sono imprenditori – conclude Fabbri – che non sanno gestirei flussi di cassa, concedono dilazioni di pagamento troppo lunghe rispetto a quelle concesse loro dai fornitori, ritrovandosi costretti a ricorrere a linee di credito più costose dei margini che hanno nella vendita dei loro prodotti. Si prevede un corso per chi vuole fare il bagnino o l’estetista: perché no, per chi vuole aprire una partita Iva e produrre?".