Team Bike Cocif, stasera si parla di sicurezza stradale e ciclisti

Il Team Bike Cocif.com di Longiano, un’associazione sportiva che si occupa principalmente di ciclismo, oltre a programmare l’attività sportiva per i propri tesserati e raduni ciclistici aperti anche ai ciclisti di altre società, organizza, in collaborazione con la Polizia di Stato, il Caps di Cesena, il Comune di Longiano e la Cocif Soc. Coop di Longiano, stasera alle 20.30 nella sala riunioni della Cocif in via Ponte Ospedaletto 1560, una serata dove si parlerà di sicurezza stradale, rivolta ai ciclisti che quotidianamente pedalano sulle strade della Romagna su norme e comportamenti sulla circolazione dei ciclisti con novità introdotte dal nuovo codice della strada. Dice Marco Barducci a capo della organizzazione: "Negli ultimi tempi è sempre più frequente leggere di incidenti, purtroppo anche mortali, dove vengono coinvolti ciclisti. Ed è per questo che crediamo che affrontando l’argomento con esperti, si possa sensibilizzare il ciclista a una maggiore attenzione mentre pedala, ribadendo norme e comportamenti virtuosi che speriamo possano contribuire a diminuire il rischio incidenti". Relatori saranno il sostituto commissario Stedano Mantani e l’ispettore Roberto Semprini in servizio presso il Caps di Cesena. Interverranno il sindaco Mauro Graziano, l’assessore alla sicurezza Lorenzo Campana e il randonneur Mirco Boschetti. A fine serata piccolo rinfresco ai partecipanti.