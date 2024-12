Teamgym e cheerleading. Winter Camp a Cesenatico

In riviera si svolgono due eventi sportivi molto attesi, che portano oltre 150 fra atlete e insegnanti di specialità della ginnastica acrobatica e coreografica. L’appuntamento è sul lungomare di Cesenatico, nella zona Ponente, al Villaggio dell’Accademia Acrobatica, dove a partire da oggi si tengono il Winter Camp di Teamgym ed il Winter Camp di Cheerleading.

Teamgym è una disciplina della ginnastica che combina elementi di ginnastica acrobatica e coreografica, capace di attirare migliaia di bambine e ragazze appassionate. Il Cheerleading è invece una disciplina che nacque negli Stati Uniti, all’interno dei campi sportivi, dove prima delle partite e all’intervallo, si tengono delle esibizioni di ginnastica. Inizialmente c’erano molta coreografia e musica, poi si sono aggiunti consistenti elementi di danza e ginnastica acrobatica, con le piramidi umane, i lanci delle ginnaste e le evoluzioni, tant’è che oggi è riconosciuta come una disciplina sportiva vera e propria.

Per il Camp di Teamgym sono iscritte 88 fra bambine e ragazzine, che saranno seguite dai tecnici Giampaolo Ciavolella, Franca Casadei ed Elisa Bonoli. Al Camp di Cheerleading sono invece iscritte 45 ragazze, che saranno seguite dai docenti Alessandro Stecchi e Valentina Cantini. In cabina di regia c’è la Fisac, la Federazione italiana sport acrobatici e coreografici, che ha allestito il suo quartier generale proprio sul lungomare di Cesenatico, dove in una grande struttura ospita atlete provenienti da tutta Italia e insegnanti che sono scelti fra i migliori specialisti nelle singole discipline sportive.

I camp invernali di Teamgym e Cheerleading, si svolgono con un doppio allenamento, due ore al mattino e due ore al pomeriggio, all’interno di impianti sportivi e palestre che sono tra le più attrezzate, tant’è che nella struttura sul lungomare di Ponente, nel corso dell’anno sono organizzati anche tornei internazionali e persino dei campionati mondiali di alcune specialità. "I Winter Camp sono un appuntamento molto atteso – dice Franca Casadei –, e rappresentano un momento importante di crescita per le atlete e di formazione per gli insegnanti, in quanto uno degli obiettivi è lo sviluppo delle conoscenze tecniche individuali e l’apprendimento corretto degli elementi richiesti a livello internazionale. Le bambine e le ragazze che partecipano a questa edizione hanno una età da 8 a 23 anni, con le più piccole impegnate nella Teamgym e le più grandi nel Cheerleading. Buona parte delle atlete sono già arrivate e gli allenamenti si terranno sabato, domenica e lunedì; a tutte le partecipanti sarà rilasciato un attestato. Come Centro tecnico nazionale della Fisac siamo soddisfatti di aver raggiunto in Italia questo livello di preparazione".

Giacomo Mascellani