Teatro Bonci da applausi. Nel 2023 crescono spettacoli e spettatori

L’affezione del pubblico nei confronti della programmazione del teatro Bonci cresce in gradimento degli spettacoli, e numericamente in presenze e negli abbonamenti. Le valutazioni del sindaco Lattuca e dell’assessore alla cultura Verona, i quali si dicono "grati dei risultati raggiunti da Ert-Teatro Nazionale che confermano la centralità del nostro teatro nel panorama culturale locale" si basano su dati statistici riferiti al periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2023, messi a confronto con il 2022 (stagione che risentiva però ancora dell’effetto Covid). Con 148 rappresentazioni e 52.316 presenze, di cui il 39% di giovani under 29, il Bonci registra un incremento del 32% che, insieme al trend di crescita del 19% delle formule di abbonamento per la stagione ‘23-‘24, dà la dimostrazione dell’importante ritorno a teatro e anche la conquista di un pubblico molto giovane. A ciò si aggiunga la lunga esperienza educativa del Teatro Ragazzi, alla 43esima edizione, che ha visto 18.328 ingressi, mentre alla 23esima edizione del Festival del Teatro Scolastico e ai corsi di formazione (in 53 giornate) hanno partecipato circa 2.800 fra studentesse, studenti e docenti delle medie e superiori.

"Da sempre - commentano Lattuca e Verona - il Bonci rappresenta uno dei luoghi della cultura maggiormente prediletti dai cesenati e dagli appassionati di teatro che, rinnovando l’abbonamento, confermano l’apprezzamento di una proposta di qualità, realmente variegata, spesso collegata a tematiche sociali di stringente attualità. I numeri del 2023 sono il risultato dell’ottimo lavoro svolto da Ert che, con l’Amministrazione comunale, ha fatto in modo che questo luogo di fruizione, creazione e incontro, fosse sempre più aperto alla città, oltre che inclusivo e per tutti. Continueremo a investire in termini di proposta culturale, ma anche sul fronte strutturale, dell’efficientamento energetico, della riqualificazione e innovazione tecnologica". "Apriamo il Bonci alla città per 319 giorni all’anno – aggiunge il direttore Valter Malosti -, come un luogo d’arte multidisciplinare, tra teatro, musica, danza, performance e teatro di figura, workshop, conferenze e un nuovo punto d’incontro al Caffè del Teatro. Puntiamo alla massima accessibilità: ne sono un esempio le audio descrizioni e sovratitolazioni destinati a ipovedenti e ipoudenti".

Lo spettacolo che ha registrato il numero maggiore di prenotazioni e presenze è Lazarus, l’opera rock di David Bowie diretta da Valter Malosti, con protagonista Manuel Agnelli: cinque le repliche sold out e una media di 702 spettatori a sera; seguito da Accabadora, dal romanzo di Michela Murgia, con Anna Della Rosa; per la musica le serate con Uri Caine, Paolo Fresu e Mariangela Gualtieri (Bello Mondo) e con la Filarmonica Toscanini risultano le più partecipate; massima affluenza il 30 dicembre con Tango Gala, seguito da Omma del coreografo Josef Nadj.

"Tante sono state le novità - conclude la coordinatrice Cosetta Nicolini -, sia sul piano della formazione dei più giovani, che per attività culturali e progetti speciali: le serate dedicate alla memoria della tragedia del Vajont (VajontS 23 di Marco Paolini diretto dal cesenate Michele Di Giacomo con 744 presenze) e quella del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, con ‘Tutto quello che volevo. Storia di una sentenza’ di Cinzia Spanò, seguito dall’incontro con la giudice Paola Di Nicola".

Raffaella Candoli