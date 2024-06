Teatro Bonci, ouverture con Puccini. Cartellone da Cristicchi a Balasso

In concomitanza con la presentazione della stagione 2024-’25 del teatro Bonci di Cesena, Ert-Teatro nazionale, (per il quarto anno alla direzione artistica del Comunale), dopo il riconoscimento 2023 assegnato dal Ministero della Cultura, si riconferma nel 2024, al primo posto "per dimensione d’impresa e per punteggio qualitativo e quantitativo". Lo annuncia il presidente Giuliano Barbolini, orgoglioso del posizionamento di ERT "come eccellenza nel sistema italiano dei teatri pubblici, frutto dell’attenzione dei Soci e dei soggetti coinvolti, tra i quali il Comune di Cesena (che contribuisce alla stagione con un apporto economico di 900mila euro), e della compenetrazione con i cittadini".

"A Cesena, il calendario Ert- precisa il direttore Valter Malosti – si è concluso con gli spettacoli per i più giovani per un totale di 18mila presenze tra bambini e adolescenti. I numeri da ottobre a maggio prossimi vedono 30 spettacoli, tra cui 11 tra produzioni e coproduzioni (una in prima nazionale), e 19 ospitalità. Per la parte musicale la consulenza è di Carlo Boccadoro. Qualche anticipazione: come avviene da anni l’ouverture del calendario è a cura del Conservatorio Maderna-Lettimi con ‘La rondine’ di Giacomo Puccini nel centenario della morte del compositore. Il 5 e 6 novembre, per la prosa, nell’ambito della rassegna del pubblico sul palcoscenico "Erodias +Mater Strangosciàs con Anna della Rosa, insignita del premio "Flaiano"; la stessa attrice la si ritrova in "Antonio e Cleopatra" di Shakespeare con la regia di Valter Malosti dal 23 al 26 gennaio 2025.

Senza dubbio un nome di richiamo è quello di Virginia Raffaele, imitatrice, attrice, performer e premio Duse che porta in scena il testo autobiografico "Samusà" che racconta la sua infanzia tra i giostrai con cui è cresciuta (29 novembre-1 dicembre). Il 19 e 20 dicembre il cantautore Simone Cristicchi firma il racconto "Franciscus", sulla vita del "santo di tutti". La compagnia spagnola Yllana il 29 dicembre porta "Opera Locos", un’opera comica musicale tra lirica e pop. Il 16 gennaio debutta in prima nazionale la coproduzione internazionale Void per le coreografie di Wim Vandekeybus, nell’ambito del focus Carne a cura di Michela Lucenti, presente in cartellone con 5 appuntamenti. Nomi noti al pubblico sono anche Natalino Balasso (13-16 febbraio La grande magia); Maddalena Crippa (20-23 febbraio Crisi di nervi, di Cechov). Il nuovo progetto di Enrico Rava jazzista di livello internazionale, "The Fearless Five" è atteso per il 18 gennaio. Due i concerti della Filarmonica Arturo Toscanini: il 16 novembre con Visioni incandescenti e il 17 aprile con la Stabat Mater di Boccherini. L’8 febbraio un cine-concerto davvero originale per un pubblico di ogni età: La bella dormiente nel bosco, film muto e opera lirica insieme con musiche di Ottorino Respighi.

Ancora: progetti speciali con l’attore cesenate Michele Di Giacomo con "12 stanze per Elsa Morante"; il site specific della compagnia Cuocolo-Bosetti alla scoperta dei luoghi del Bonci sconosciuti al pubblico; la rassegna per famiglie "Un due tre… Teatro!" con Chiara Guidi e Vito Matera; il concerto di Natale il 22 dicembre, l’operetta con la Compagnia Corrado Abbati (16 marzo), il concerto di Pasqua con la Filarmonica Toscanini e quello di chiusura il 9 maggio con il Conservatorio Maderna-Lettimi.