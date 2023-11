Teatro comunale, oggi e domani ci si può abbonare

Oggi e domani è possibile effettuare gli abbonamenti del Teatro Comunale di Cesenatico per la stagione 2023-2024. L’abbonamento per 5 spettacoli di prosa costa per platea e palchi 80 euro e nel loggione 55 euro; per la prosa e i 2 spettacoli di Teatro Moderno (7 spettacoli), l’abbonamento in platea e palchi costa 100 euro e nel loggione 65 euro. Gli interessati possono avere informazioni contattando l’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini, telefonando allo 0547 79274 dalle 10 alle 12, oppure inviando una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it.