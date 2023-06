Teatro e musica per abbattere i muri

di Ermanno Pasolini

"Noi siamo il mondo, noi siamo i bambini, noi siamo quelli che un giorno renderanno il giorno più luminoso quindi cominciamo a donare". Questo l’incipit del progetto multietnico "We are the world" ideato e diretto dal regista, scrittore e poeta Gianfranco Gori di Longiano. Protagonisti sono stati i ragazzi della Dante Alighieri di Savignano sul Rubicone che hanno dato vita a una meravigliosa performance alla Sala Allende per ben tre volte gremita di genitori, ragazzi e insegnati.

"Questo progetto – spiega Gianfranco Gori –nasce dalla volontà di abbattere confini e pregiudizi attraverso il teatro, l’arte e la musica. Possiamo superare ostacoli inimmaginabili, unire le persone e farle dialogare, offrire ai ragazzi la possibilità di esprimersi e superare forti traumi accumulati in questi anni passati tra un lockdown e l’altro e pressioni mediatiche devastanti. Quest’anno ho avuto il grande piacere di trovarmi difronte una classe con ragazzi di sette etnie diverse, provenienti da tre continenti, con radici culturali diverse e distanti, così che lo sviluppo della condivisione culturale ha raggiunto l’efficacia massima e il massimo risultato". Gianfranco Gori racconta poi quali sono stati gli argomenti e le discipline utilizzate: "Nel format di teatro passo dalla comunicazione alla crescita personale utilizzando la scrittura creativa, la poesia, la musica, il ballo e, quando e possibile, tecniche video e radiotelevisive per allinearci ai mezzi espressivi contemporanei. Fil rouge il brano ‘We are the world’ che racchiude già un messaggio gigantesco, capace di fondere corpi e anime, poi la condivisione di tutte le culture a disposizione. Nella performance finale abbiamo recitato, cantato e ballato in arabo, albanese, senegalese, cinese, moldavo, portoghese. E naturalmente italiano, dialetto romagnolo compreso. Il grande lavoro quotidiano e grande merito va alla maestra Laura Montanari che, con entusiasmo, ha accolto l’idea e ha fatto in modo che tutti i ragazzi di 5a A amplificassero la loro creatività producendo anche a casa video e testimonianze importanti".

Alla presentazione dello spettacolo è intervenuta anche anche la dirigente Catia Valzania che ha aggiunto: "Grazie ragazzi per averci fatto emozionare così tanto, più volte e fino alle lacrime. Grazie a Gianfranco Gori per le sue idee sempre brillanti ed efficaci e per la sua disponibilità. Pensiamo già al prossimo anno. I nostri ragazzi, attraverso il teatro, il gioco e la bellezza dell’arte, possono veramente salvare questo nostro mondo".