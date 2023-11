Teatro e non solo sul palco del Moderno

Natalino Balasso, Paolo Rossi, Lella Costa-Elia Shilton, Roberto Mercadini, la Compagnia Proxima Res "La locandiera" con Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Francesca Porrini, Caterina Carpio, Fabio Marchisio e poi Denis Campitelli. Inizia una nuova stagione teatrale a Savignano sul Rubicone. Il sipario si alzerà sabato 9 dicembre e segnerà il 70° del Cinema Teatro Moderno, inaugurato nel 1953, e il 30° della programmazione teatrale. Il cartellone, a cura della cooperativa Sillaba, è stato presentato presso l’Osssteria di Savignano, mentre al pubblico sarà presentato lunedì 20 novembre alle 21 presso l’osteria SottomarinoGiallo, alla presenza del sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, Roberto Mercadini e lo staff di Sillaba coop. A rappresentare la proposta artistica, il manifesto per il quale è stata scelta un’opera di Antonello Moroni, xilografo nato a Savignano nel 1889, sepolto nel cimitero della città. Il suo fondo artistico è custodito presso l’archivio di Palazzo Romagnoli della Città di Forlì che si ringrazia per la concessione del diritto d’uso dell’immagine. La proposta artistica punta al collegamento tra differenti polarità culturali della città, dal teatro d’autore, alle pratiche culturali come letteratura e lettura che a Savignano s’identificano nei luoghi di Palazzo Vendemini e Monte di Pietà con la biblioteca ragazzi, all’Accademia dei Filopatridi fino all’archivio fotografico comunale. La programmazione comprende poi una perfomance teatrale dedicata all’opera di Marco Pesaresi appositamente pensata e portata in scena da Roberto Mercadini, e con un intervento di teatro fuori dal teatro presso la storica carrozzeria Piciali di Savignano con il rocambolesco e travolgente Caruzìr, un recital teatrale site-specific di e con Denis Campitelli in lingua dialettale. Saranno 5 gli spettacoli di prosa. A queste date si aggiunge l’appuntamento "Parola agli archivi", racconto scenico originale di Roberto Mercadini ispirato al lavoro e all’archivio fotografico di Marco Pesaresi. Un appuntamento speciale, dialettale, con un allestimento site specific fuori dal palcoscenico vedrà Denis Campitelli in Caruzìr, che sarà allestito all’interno della Carrozzeria Piciali di Savignano per la rassegna "Il teatro Giùdalpalco". Gli spettacoli avranno inizio alle 21. Biglietto per gli spettacoli teatrali: 18 intero, ridott 15. Abbonamento 5 spettacoli: intero 70 euro, ridotto 60 studenti e over 70. Parola agli Archivi: 12 euro, GiùdalPalco 12 euro, prevendita on line Liveticket.itInfo: 370.3685093

Ermanno Pasolini