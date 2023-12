Teatro Garibaldi, convegno del Pd sui problemi dei Comuni montani

Oggi dalle 9.30 alle 13, al Teatro Garibaldi, avrà luogo un convegno del Pd sul tema ’Vivere in montagna. Ripensare il territorio per abitare il futuro. Le sfide nuove dei Comuni dell’Appennino". Dopo quello su sanità e termalismo e turismo, ecco arrivare un convegno che mischierà le riflessioni di personaggi di livello nazionale e regionale con quelle di protagonisti delle scena locale, che focalizzano e vivono la montagna nella quotidianità. I problemi, le difficoltà, le opportunità e le prospettive della gente che vive in Appennino costituiranno la base della discussione.

I lavori saranno aperti da Pietro Belllucci (foto) segretario Pd di Bagno a cui farà seguito un intervento in video, di Stefano Bonaccini presidente della Regione. Seguiranno le relazioni di Sabrina Lucatelli (direttrice dell’Associazione Riabitare l’Italia), di Lia Montalti consigliere regionale dell’Emilia Romagna e di Enzo Lattuca presidente della Provincia di Forlì-Cesena e sindaco di Cesena. Si terrà anche una tavola rotonda a cui parteciperanno Enzo Montalti di ’Insieme per il Futuro’, Massimo Bulbi consigliere regionale, il sindaco Marco Baccini, Daniele Valbonesi sindaco di Santa Sofia, Monica Rossi sindaco di Mercato.

"Abbiamo voluto dare all’iniziativa un respiro e una visione che, partendo dal piano locale, arrivi a quello più generale, perché la questione della qualità della vita e il futuro stesso delle comunità di cittadini, come la nostra, che vivono nelle aree appenniniche, è prima di tutto, una grande questione nazionale. Le soluzioni sono anche da ricercarsi in ambito locale, ma senza una vera politica nazionale sulla montagna, la sfida contro lo spopolamento lento, ma inesorabile di queste aree non può essere vinta. La qualità della vita della gente che abita qui costituisce l’orizzonte dell’azione politica del PD".

gi.mo.