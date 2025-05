Teatro in classe. Premiati i giovani critici del liceo linguistico Alpi

La terza C del liceo linguistico Ilaria Alpi si è aggiudicata la targa di vincitrice di ‘Teatro in Classe’, l’evento organizzato dal Resto del Carlino in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione Ert / Teatro Nazionale. La fase conclusiva della dodicesima edizione dell’evento, culminato come di consueto con la consegna delle targhe ai partecipanti, si è svolta ieri mattina nella scenografica cornice del Teatro Bonci. In tutto, durante il corso dell’anno scolastico, sono stati coinvolti 153 studenti e studentesse, che dopo aver assistito a uno spettacolo al ‘Bonci’, si sono messi all’opera redigendo recensioni che sono poi state pubblicate sulle pagine del Carlino.

Il risultato si è dunque tradotto in sei pagine firmate dagli alunni del liceo scientifico Righi di Cesena e di Bagno di Romagna, del liceo linguistico Alpi (con due gruppi classe), dell’istituto agrario Garibaldi/ Da Vinci e del liceo classico Monti. Tra loro, la giuria, composta da Luciana Berretti (ex insegnante), Emanuele Chesi (caporedattore della redazione cesenate del Resto del Carlino), Emanuela Dallagiovanna (ufficio stampa Ert Fondazione – Teatro Bonci), Enrica Mancini (Ufficio Formazione Cia Conad) e Teresa Vila (drammaturga), ha appunto assegnato il primo premio alla 3ªC del liceo linguistico Alpi (che ha recensito lo spettacolo La Grande Magia). Il secondo premio è andato alla 4ªF del liceo scientifico Righi di Cesena (per lo spettacolo Re Chicchinella), mentre il terzo è stato assegnato alle classi 4ª e 5ªH dell’istituto agrario Garibaldi/ Da Vinci (che hanno valutato L’ultima estate – Falcone e Borsellino 30 anni dopo). Nell’attribuzione dei giudizi sono stati considerati l’efficacia giornalistica, la capacità di lettura del linguaggio teatrale, l’originalità e la profondità delle riflessioni suscitate dagli spettacoli.

La classe vincitrice ha ricevuto un’edizione di ‘Intùiti Creative Cards’, uno strumento didattico per la scrittura creativa, mentre a tutti gli studenti e studentesse redattori dei testi classificati ai primi tre posti verranno consegnate le card valide per tre ingressi omaggio alla prossima stagione teatrale. Alla giornata di ieri, inserita nell’ambito di ‘CreAzioni – Festival di teatro e scuola Elisabetta Turroni’ hanno partecipato anche l’assessora alle politiche giovanili e delle differenze, università e ricerca del Comune di Cesena Giorgia Macrelli, Vittorio Lauri del gruppo di critici ‘Altre Velocità’ (che ha condotto i laboratori di scrittura nelle scuole) e Valentina Falorni, coordinatrice dell’area attività culturali e sul territorio di Ert / Teatro Nazionale.

Luca Ravaglia