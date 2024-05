Teatro in classe. Recensioni degli studenti, primo premio assegnato al Liceo ‘Righi’ di Cesena

Gli studenti del liceo scientifico Righi di Cesena si sono aggiudicati il primo premio di ‘Teatro in classe’, l’iniziativa organizzata dal Resto del Carlino in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione Ert e col contributo di Conad. A decretare il risultato è stata una giuria che ha valutato le recensioni realizzate da 180 studenti di varie scuole superiori del territorio: ragazze e ragazzi nel corso dell’anno dopo aver assistito a uno spettacolo al Teatro Bonci, hanno lavorato insieme a scuola per redigere la recensione di quanto visto e producendo così testi che sono stati pubblicati sulle pagine del Carlino. Dunque il primo premio è stato assegnato allo scientifico ‘Righi’ di Cesena (che ha recensito lo spettacolo Seagull Dreams), il secondo all’istituto agrario Garibaldi/ Da Vinci di Cesena (Il Capitale) e il terzo al liceo artistico Canova di Forlì (Maria Stuarda). Sono stati valutati l’efficacia giornalistica, la capacità di lettura del linguaggio teatrale, l’originalità e profondità delle riflessioni suscitate dagli spettacoli. L’istituto primo classificato ha ricevuto una cassa bluetooth, mentre a tutti gli studenti e studentesse dei testi classificati ai primi tre posti sono state consegnate le card da 3 ingressi omaggio alla prossima stagione teatrale. Tutti hanno ricevuto anche le targhe offerte dal Resto del Carlino. All’iniziativa hanno partecipato anche il Liceo Scientifico ‘Righi’ di Bagno, il liceo classico ‘Monti’ di Cesena e l’istituto aeronautico di Forlì. La premiazione è avvenuta al Teatro Bonci alla presenza dell’assessore alla cultura Carlo Verona, di Enrica Mancini in rappresentanza di Conad, Emanuele Chesi, caposervizio della redazione cesenate del Resto del Carlino, Alex Giuzio del collettivo critico ‘Altre Velocità’ (che ha condotto i laboratori di scrittura nelle scuole), Cosetta Nicolini (coordiantrice Teatro Bonci) e Valentina Falorni (coordinatrice dell’area attività culturali e sul territorio di Ert / Teatro Nazionale).