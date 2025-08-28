Teatro latino, archeologia e mistero. Il Mausoleo di Rufus illumina Sarsina

SARSINA (Forlì-Cesena)

"Ci sono occasioni nelle quali le piccole comunità insegnano al mondo intero. A Sarsina nacque Tito Maccio Plauto, che ispirò i più grandi drammaturghi della storia, influenzando l’intera cultura occidentale. Sarsina è uno scrigno che custodisce preziosissimi tesori". Il biglietto da visita del piccolo Comune dell’Alto Savio, in provincia di Forlì Cesena, lo scrive il primo cittadino Enrico Cangini, che ieri, per accogliere Costantino D’Orazio, il direttore ad interim dei musei nazionali di Bologna, della direzione regionale dell’Emilia Romagna, ha scelto di citare anche il rabbino e filosofo polacco Abraham Joshua Heschel: "Privi di Meraviglia, si resta sordi al sublime".

E in effetti Sarsina al sublime tenta di avvicinarsi percorrendo diverse strade, che uniscono la fede cristiana alla riscoperta del passato. Ed è proprio da lì che si è partiti ieri, dalla presentazione di una sala del Museo Archeologico Nazionale, attualmente sotto i ferri nell’ambito di un intervento di restyling che dovrebbe essere ultimato entro febbraio del 2026 (la data evocativa è il 14, San Valentino) e per un costo complessivo di 1 milione e 250.000 euro, 900.000 dei quali sono stati messi a disposizione dalla direzione generale dei musei e del Dipartimento per la valorizzazione del Ministero della Cultura. Le opere esposte sono le stesse, ciò che cambia è il modo di renderle visibili. Una soluzione che unisce modernità, funzionalità e fascino. Sì, perché da oggi il museo lo si potrà vedere anche di notte, senza bisogno di entrare.

Il merito è della grande e scenografica vetrata, illuminata da un suggestivo gioco di luci, che renderà visibile 24 ore al giorno il gioiello presente all’interno, il Mausoleo di Rufus. "Opere come queste nell’Italia centro settentrionale non se ne trovano" commentava soddisfatto il sindaco, al cospetto di un monumento alto oltre 13 metri che rappresenta un perfetto esempio di architettura funeraria celebrativa, volta cioè ad esaltare lo status sociale del defunto e della sua famiglia. "Si è salvato ed è arrivato a noi per via di un’alluvione che lo aveva sommerso 1.700 anni fa", ha raccontato la direttrice del museo, Federica Timossi.

A Sarsina il passato romano è una costante: l’intero territorio ne è disseminato. Così ecco che a pochi passi di distanza, gli archeologi stanno scavando intorno ai resti del ‘Capitolium’, un tempio venuto alla luce durante i lavori che avrebbero dovuto vedere la realizzazione di una palestra. Sono stati stanziati fondi, quell’area diventerà un parco archeologico, in grado di catturare l’interesse di studiosi e di gente comune perché, come hanno ribadito Cangini e D’Orazio, tutti devono poter godere della ‘meraviglia’. Per chi arriva a Sarsina, in ogni caso, il passaggio obbligato è la piazza centrale, piazza Plauto, appunto. La domina la cattedrale di San Vicinio, un luogo di culto che ogni anno richiama circa 60.000 fedeli, buona parte dei quali chiede una benedizione con la ‘catena’ che si vuole sia appartenuta al santo. Le reliquie sono custodite in una navata laterale, un luogo nascosto, davanti al quale passa anche chi chiede l’intervento di un esorcista, che lo liberi dalla presenza del demonio.

I viaggi della fede sono tanti e partono da tutta Italia. La fede in Alto Savio sposa anche la natura, quella che accompagna gli escursionisti lungo il ‘Cammino di San Vicinio’, un itinerario che tocca Romagna e Toscana, raggiungendo chiese ed eremi, oltre ad aprire il cuore di chi cammina con panorami da favola. E allora eccola una delle strade che porta tra i monti, quella che muove in direzione della frazione di Calbano, sulla quale si affaccia l’arena Plautina, dove ogni estate non meno di 7.000 persone assistono agli spettacoli teatrali recitati su un palco che ha il cielo come soffitto e il bosco come pareti. Cosa si recita? I classici, ovviamente. E’ in mezzo a tutto questo che si colloca il museo, che negli ultimi tempi ha raddoppiato i visitatori, da 3.000 a 6.000. E che ora, col suo nuovo look, promette di rilanciare ancora.