Teatro, poesia e arte: ecco ciò che ci rende umani

"Insegnateci. Dateci parole che rompano come asce il mare di ghiaccio che è dentro di noi. Aiutateci a tenerci svegli nell’ottenebramento attuale. Non c’è un minuto da perdere". È un monito urgente ma delicato quello lanciato dalla poetessa Mariangela Gualtieri per presentare la rassegna ‘Ciò che ci rende umani’, che torna a Cesena dal 25 ottobre al 6 novembre. Un percorso tra poesia, teatro, filosofia, cinema e arte, curato dal Teatro Valdoca, in collaborazione con il Comune di Cesena ed Ert. "Ospitiamo intellettuali attivi, generosi, un po’ eretici che ci aiuteranno a comprendere questo presente difficile - spiega Mariangela Gualtieri -. Esiste un popolo di sensibili che si interroga e comprende il ruolo dell’umano". Ad aprire il ciclo di eventi, la poetessa Mariangela Gualtieri che, insieme ai musicisti Uri Caine e Paolo Fresu, porta sul palco del teatro Bonci mercoledì 25 ottobre alle 21 il concerto a tre voci ‘Bello mondo’, unico evento della rassegna a pagamento. Spazio poi all’arte nella mostra ‘Innesti’, a cura di Cesare Ronconi, che sarà inaugurata il 27 ottobre alla Galleria del Ridotto e che vedrà esposti i teatrini in miniatura ideati da Ronconi, i Quaderni di Mariangela Gualtieri e le immagini di ‘Cantos’, uno dei primi spettacoli della Compagnia, scattate da Guido Guidi. Cinque gli incontri dedicati alle parole, tra educazione ed esortazione. Il 28 ottobre alle 18 al Palazzo del Ridotto la giornalista di guerra e scrittrice Francesca Mannocchi si racconta nel convegno ‘Prova a cantare il mondo mutilato’.

Domenica 29 ottobre, sempre alle 18 al Ridotto, il filosofo Leonardo Caffo si interroga sulla natura dei popoli in ‘Umani, meno umani’. Il 4 novembre alle 18 nella sala Sozzi tocca invece a Ermanna Montanari e Marco Martinelli del Teatro delle Albe che riflettono su comunità e teatro nell’incontro ‘Due duecento duemila’. Il 5 novembre, al Ridotto alle 18, la performer Silvia Calderoni presenta il suo primo libro ‘Denti di latte’, in dialogo con Ronconi e Gualtieri. Patrimonio e memoria sono i fili conduttori dell’ultimo appuntamento della rassegna, in programma lunedì 6 novembre alle 21 al Bonci, con lo storico d’arte Tomaso Montanari. Un programma trasversale, come ha ribadito l’assessore Carlo Verona, per comprendere un tempo tormentato in cui "verrebbe da inserire un punto interrogativo all’espressione ‘ciò che ci rende umani’". Gli stessi umani che sono al centro del cortometraggio ‘Come cani, come angeli’, diretto da Cesare Ronconi sui versi della poetessa Ida Travi, che sarà presentato il 3 novembre alle 17 nella sala cinema della Malatestiana, con una seconda proiezione alle 18 e poi visibile nella mostra al Ridotto fino al 19 novembre. Due, infine, i laboratori per fare esperienza della ‘propria voce’: uno dedicato al canto dal titolo ‘Gli dei sono canti, un lavoro sottile sul ‘cantare insieme’, condotto da Elena Griggio, che si terrà il 27, 28 e 29 ottobre e il laboratorio ‘Per stare vicini alle parole’ dell’autrice Alice Keller, dal 3 al 5 novembre, entrambi nella Sala Valdoca con iscrizioni a 60 euro.