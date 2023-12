Teatro Ragazzi atteso da 15mila spettatori. Il sipario si apre con l’Omino della pioggia

Oltre 15mila giovani spettatori, dalla scuola materna alle superiori, provenienti da 17 Comuni del Comprensorio, assisteranno, dall’8 gennaio al 29 maggio, alla rassegna mattutina di Teatro Ragazzi 2024, organizzata da Ert-Teatro nazionale, giunta alla 44esima edizione: 26 titoli, per un totale di 62 rappresentazioni, da tenersi nei teatri Bonci, Verdi, Comandini e Bogart. A cura di Ert anche la complessa macchina organizzativa dei trasporti in pullman. Gli spettacoli delle maggiori compagnie che operano a livello nazionale, sono stati scelti dai docenti delle rispettive scuole, attraverso un carnet descrittivo del target d’età cui le rappresentazioni sono indirizzate, e dell’ampia varietà di linguaggi, dalla narrazione al teatro di figura e d’ombre, dal teatro musicale alla danza, fino alla poesia.

Di valenza a tutto tondo parla l’assessore alla Cultura Carlo Verona: "Il teatro è stata la prima manifestazione culturale per l’uomo. Il Comune, con il sostegno della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, intende proseguire nel dare un segnale forte alla città, ai ragazzi, alle scuole, alla promozione della cultura, ampliando la vocazione sociale della recitazione e dell’ascolto". Apre la stagione lunedì 8 e martedì 9 gennaio alle 10 al Bonci, il lavoro per i più piccoli ’L’Omino della pioggia-Una notte tra acqua e bolle di sapone’ del mimo, clown e giocoliere Michele Cafaggi, che debutta a Cesena domenica 7 gennaio nell’ambito di ’Un, Due, Tre…Teatro! Domeniche al Bonci per tutte le età’.

Fra le novità, al Teatro Verdi il 10 e 11 gennaio arrivano Luca Chiregato e Rossella Guidotti con ’Q come scuola: istruzioni per rompere le regole’: diario di un’adolescente refrattaria alle regole e annoiata della scuola. Nuovi linguaggi narrativi sono rappresentati dal teatro multimediale: al Bogart dal 30 gennaio al 2 febbraio ’Le avventure di Pesce Gaetano’ di Giallo Mare Minimal Teatro, saranno vissute attraverso uno schermo e modellate con la sabbia.

Sarà invece una lavagna luminosa a raccontare con tecniche diverse, dall’acrilico al collage, all’acquarello, agli inchiostri ’Il circo delle nuvole’, dal 5 all’8 marzo, al Bogart, con Gek Tessaro. "Per gli adolescenti – spiega la coordinatrice del Bonci, Cosetta Nicolini – Ert programma tra l’altro, al Bonci due produzioni: ’Il Capitale, Un libro che ancora non abbiamo letto’ di Kepler-452 (Premio Ubu 2023-progetti speciali), che dà voce agli operai della fabbrica Gkn di Campi Bisenzio licenziati via mail nell’estate del 2021; e L’ultima estate: Falcone e Borsellino 30 Anni dopo (11 e 12 marzo) che ripercorre gli ultimi mesi di vita dei due magistrati palermitani, con il testo originale di Claudio Fava (ex presidente commissione antimafia in Sicilia, autore della sceneggiatura de I cento passi) per la regia di Chiara Callegari. Dopo la rappresentazione, incontro in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza di Forlì-Cesena". Una proposta di danza, a cura di Michela Lucenti è ’Le sacre du le printempts’, al Bonci in matinée il 19 aprile, regia di Dewey Dell, compagnia nata a Cesena nel 2006, oggi nel panorama della performing art internazionale, che presenta l’ultima creazione di Teodora Castellucci sulla musica di Igor Stravinskij, mescolata ai suoni di Demetrio Castellucci. Gli interpreti si muovono nella scena di Vito Matera, popolata da creazioni digitali e protesi antropomorfe.